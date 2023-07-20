США будут поддерживать усилия Украины по экспорту зерна – Белый дом

Жан-Пьер: Что касается "зерновой инициативы", то мы, безусловно, сделаем все, что в наших силах Фото: EPA

"Мы собираемся продолжать поддерживать усилия Украины по доставке украинского зерна на рынки, которые в нем отчаянно нуждаются. [...] Пара вещей – это финансовая поддержка и поставки для украинских фермеров, такие как семена и удобрения, а также помощь в хранении и переработке урожая", – заявила она.

Жан-Пьер отметила, что США предоставят еще $250 млн на инициативу AGRI Ukraine, чтобы помочь украинским фермерам производить, хранить и экспортировать сельскохозяйственную продукцию и зерно.

"Что касается "зерновой инициативы", то мы, безусловно, сделаем все, что в наших силах", – сказала спикер.