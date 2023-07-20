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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США будут поддерживать усилия Украины по экспорту зерна – Белый дом

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Жан-Пьер: Что касается "зерновой инициативы", то мы, безусловно, сделаем все, что в наших силах
Жан-Пьер: Что касается "зерновой инициативы", то мы, безусловно, сделаем все, что в наших силах
Фото: EPA

США будут поддерживать усилия Украины по экспорту зерна после выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 19 июля, текстовую версию опубликовала пресс-служба администрации президента США.

"Мы собираемся продолжать поддерживать усилия Украины по доставке украинского зерна на рынки, которые в нем отчаянно нуждаются. [...] Пара вещей – это финансовая поддержка и поставки для украинских фермеров, такие как семена и удобрения, а также помощь в хранении и переработке урожая", – заявила она.

Жан-Пьер отметила, что США предоставят еще $250 млн на инициативу AGRI Ukraine, чтобы помочь украинским фермерам производить, хранить и экспортировать сельскохозяйственную продукцию и зерно.

"Что касается "зерновой инициативы", то мы, безусловно, сделаем все, что в наших силах", – сказала спикер.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Белый дом, война России против Украины, Карин Жан-Пьер, зерно
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