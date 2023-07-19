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"Это дискриминация". Свириденко заявила, что Украина введет зеркальные меры, если ЕС продлит запрет на агроимпорт в пять стран

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Свириденко считает, что 15 сентября крайняя дата, когда может действовать запрет на экспорт украинской продукции в страны ЕС
Свириденко считает, что 15 сентября – крайняя дата, когда может действовать запрет на экспорт украинской продукции в страны ЕС
Фото: me.gov.ua

Украина может применить зеркальные меры, если Европейский союз продлит запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Об этом заявила министр экономики и торговли Украины Юлия Свириденко 19 июля на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией. Ее цитирует "Интерфакс-Украина".

"Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но, думаем, что некоторые зеркальные меры могут быть применены", – заявила она.

Свириденко считает, что запрет для Украины экспортировать продукцию в эти пять стран ЕС – "дискриминация со стороны ближайших соседей, особенно когда Украина имеет врага на море".

"Это выглядит для нас как не очень дружественный шаг, если говорить сдержанно. Поэтому во всех переговорах, начиная от президента, заканчивая всеми министерствами, мы настаиваем, что 15 сентября – это критическая, окончательная дата, после которой мы не видим возможности продления этих сроков. Это дискриминация Украины", – отметила чиновник.

Сегодня министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии встречались в Варшаве (Польша), чтобы обсудить импорт сельхозпродукции из Украины. Они считают, что эмбарго на ввоз продукции из Украины необходимо продлить до конца года. По состоянию на сейчас оно должно закончиться 15 сентября.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Евросоюз не сохранит запрет на импорт зерна из Украины в эти пять стран после 15 сентября, он будет введен в одностороннем порядке. В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, подчеркнул Моравецкий.

Контекст:

28 апреля Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции в ЕС. Со 2 мая по 5 июня действовал запрет на свободный оборот украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в этих пяти странах. 5 июня его продлили до 15 сентября.

Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протестов. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.

Теги: Украина, Румыния, Польша, Словакия, Болгария, Еврокомиссия, Венгрия, импорт, экспорт, Варшава, эмбарго, Европейский союз, Евросоюз, Матеуш Моравецкий, Юлия Свириденко, ЕС, зерно
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