"Это дискриминация". Свириденко заявила, что Украина введет зеркальные меры, если ЕС продлит запрет на агроимпорт в пять стран

Свириденко считает, что 15 сентября – крайняя дата, когда может действовать запрет на экспорт украинской продукции в страны ЕС Фото: me.gov.ua

"Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но, думаем, что некоторые зеркальные меры могут быть применены", – заявила она.

Свириденко считает, что запрет для Украины экспортировать продукцию в эти пять стран ЕС – "дискриминация со стороны ближайших соседей, особенно когда Украина имеет врага на море".

"Это выглядит для нас как не очень дружественный шаг, если говорить сдержанно. Поэтому во всех переговорах, начиная от президента, заканчивая всеми министерствами, мы настаиваем, что 15 сентября – это критическая, окончательная дата, после которой мы не видим возможности продления этих сроков. Это дискриминация Украины", – отметила чиновник.

Сегодня министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии встречались в Варшаве (Польша), чтобы обсудить импорт сельхозпродукции из Украины. Они считают, что эмбарго на ввоз продукции из Украины необходимо продлить до конца года. По состоянию на сейчас оно должно закончиться 15 сентября.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Евросоюз не сохранит запрет на импорт зерна из Украины в эти пять стран после 15 сентября, он будет введен в одностороннем порядке. В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, подчеркнул Моравецкий.