ФРГ активизирует работу с союзниками, чтобы украинское зерно не оставалось гнить в хранилищах – Бербок

По словам Бербок, Германия активизирует работу по доставке зерна по железной дороге Фото: EPA

Министр обвинила Россию в шантаже и попытках использовать зерно в качестве оружия за счет беднейших слоев населения мира. Она подчеркнула, что в украинском зерне срочно нуждаются "сотни тысяч, если не миллионы людей".

Также, по словам Бербок, Германия активизирует работу по доставке зерна по железной дороге.