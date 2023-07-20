Попытки России блокировать украинские порты поставят под угрозу Черноморский флот РФ – британская разведка

В разведке отметили, что решение России не продлевать действие инициативы фактически аннулировало соглашение о безопасности, которое, несмотря на войну, обеспечивало безопасный проход судов, экспортирующих украинское зерно.
Истинные причины, говорится в сообщении, Россия замаскировала дезинформацией, объявив, что выход из соглашения связан с тем, что гражданские суда якобы подвергаются опасности из-за украинских мин и что Киев якобы использовал "зерновой коридор" в военных целях. Никаких доказательств этому, подчеркивают в разведке, предоставлено не было.
Теперь Россия стремится остановить любое торговое судоходство из украинских портов и, в частности, заявила, что будет считать все суда, приближающиеся к Украине, везущими оружие, отмечается в сообщении.
"Российский Черноморский флот, вероятно, теперь будет играть более активную роль в подрыве любой продолжающейся торговли. Однако операциям по блокаде ЧФ будет угрожать опасность со стороны украинских беспилотных надводных кораблей и крылатых ракет береговой обороны", – прогнозируют в ведомстве.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 20, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/MoP1pB2Npx
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Vmve0bMlM4
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.