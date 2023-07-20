Попытки России блокировать украинские порты поставят под угрозу Черноморский флот РФ – британская разведка

Новым попыткам РФ блокировать порты в Черном море будут угрожать украинские беспилотники и крылатые ракеты, полагают в разведке Фото: EPA (архив)

В разведке отметили, что решение России не продлевать действие инициативы фактически аннулировало соглашение о безопасности, которое, несмотря на войну, обеспечивало безопасный проход судов, экспортирующих украинское зерно.

Истинные причины, говорится в сообщении, Россия замаскировала дезинформацией, объявив, что выход из соглашения связан с тем, что гражданские суда якобы подвергаются опасности из-за украинских мин и что Киев якобы использовал "зерновой коридор" в военных целях. Никаких доказательств этому, подчеркивают в разведке, предоставлено не было.

Теперь Россия стремится остановить любое торговое судоходство из украинских портов и, в частности, заявила, что будет считать все суда, приближающиеся к Украине, везущими оружие, отмечается в сообщении.

"Российский Черноморский флот, вероятно, теперь будет играть более активную роль в подрыве любой продолжающейся торговли. Однако операциям по блокаде ЧФ будет угрожать опасность со стороны украинских беспилотных надводных кораблей и крылатых ракет береговой обороны", – прогнозируют в ведомстве.