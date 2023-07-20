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Украина будет рассматривать все суда, следующие по Черному морю в оккупированные и российские порты, как перевозящие грузы военного назначения – Минобороны

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Минобороны сделало заявление о судах в Черном море
Минобороны сделало заявление о судах в Черном море
Фото: depositphotos.com

Украина с 21 июля будет рассматривать все суда, которые будут следовать по Черному морю в направлении морских портов страны-агрессора РФ и украинских морских портов на оккупированных территориях, как перевозящие грузы военного назначения. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram 20 июля.

В министерстве заявили, что РФ "в очередной раз грубо нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей".

"Открыто угрожая гражданским судам, перевозящим продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, Кремль превратил Черное море в зону опасности в первую очередь для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины", – говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство.

"Судьба крейсера "Москва" доказывает, что у сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море. Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", – добавили в ведомстве.

Также судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 5.00 20 июля, соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, отметили в Минобороны.

Контекст:

Российские оккупанты третью ночь подряд совершают массированные атаки на южные регионы Украины с помощью ракет и дронов, в частности бьют по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения условий оккупантов. 

В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту. 

В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате российского удара по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.

В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, один человек погиб и 19 ранены. В Одессе один человек погиб, четверо ранены. Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, Минобороны, обстрелы, война России против Украины, корабли, морские порты Украины
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