Украина будет рассматривать все суда, следующие по Черному морю в оккупированные и российские порты, как перевозящие грузы военного назначения – Минобороны

В министерстве заявили, что РФ "в очередной раз грубо нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей".

"Открыто угрожая гражданским судам, перевозящим продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, Кремль превратил Черное море в зону опасности в первую очередь для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины", – говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство.

"Судьба крейсера "Москва" доказывает, что у сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море. Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", – добавили в ведомстве.

Также судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 5.00 20 июля, соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, отметили в Минобороны.