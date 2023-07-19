Россия заявила, что будет считать все суда, идущие в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения

Минобороны России будет считать потенциальными военными целями все суда, идущие в Украину Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України / Facebook

Такое положение вводится с 00.00 по московскому времени 20 июля 2023 года, заявили в ведомстве.

"Соответственно, страны флагов таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", – говорится в заявлении.

Также РФ объявила ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

"Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", – заявили в российском минобороны.