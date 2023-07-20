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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из "Ураганов" обстреляли поселок в Донецкой области, один человек погиб, еще один получил ранения – ОВА

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Оккупанты регулярно атакуют населенные пункты Донецкой области
Оккупанты регулярно атакуют населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли поселок Разлив Донецкой области. Об этом 20 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в результате атаки со стороны захватчиков погиб мирный житель, еще один человек получил ранения.

На донецком направлении в Гостром Кураховской общины обстрелами повреждены шесть домов.

"На горловском направлении два человека ранены и три дома повреждены в Николаевке Константиновской общины. Из "Смерчей" обстреляна Константиновка. В Часовоярской общине поврежден дом. Город Николаевка подвергся атаке Shahed – поврежден дом", – отметил Кириленко.

На лисичанском направлении за минувшие сутки повреждены три многоэтажки и три инфраструктурных объекта в Северске, а в Переездном Звановской общины повреждены три дома.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, российские оккупанты, силы обороны Украины
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