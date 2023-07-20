Оккупанты из "Ураганов" обстреляли поселок в Донецкой области, один человек погиб, еще один получил ранения – ОВА

По его словам, в результате атаки со стороны захватчиков погиб мирный житель, еще один человек получил ранения.

На донецком направлении в Гостром Кураховской общины обстрелами повреждены шесть домов.

"На горловском направлении два человека ранены и три дома повреждены в Николаевке Константиновской общины. Из "Смерчей" обстреляна Константиновка. В Часовоярской общине поврежден дом. Город Николаевка подвергся атаке Shahed – поврежден дом", – отметил Кириленко.

На лисичанском направлении за минувшие сутки повреждены три многоэтажки и три инфраструктурных объекта в Северске, а в Переездном Звановской общины повреждены три дома.