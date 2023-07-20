Россияне обстреляли Волчанск, погиб мирный житель – ОВА

В течение вчерашнего дня Волчанск оккупанты обстреливали несколько раз Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, в результате атаки противника погиб 40-летний гражданский мужчина. На месте происшествия работают экстренные службы.

За прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

В течение вчерашнего дня Волчанск оккупанты обстреливали несколько раз. В городе повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

В результате обстрелов Купянска из самоходного миномета "Тюльпан" повреждено как минимум 11 частных жилых домов.