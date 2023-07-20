Россияне обстреляли Волчанск, погиб мирный житель – ОВА

По его словам, в результате атаки противника погиб 40-летний гражданский мужчина. На месте происшествия работают экстренные службы.
За прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.
В течение вчерашнего дня Волчанск оккупанты обстреливали несколько раз. В городе повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.
В результате обстрелов Купянска из самоходного миномета "Тюльпан" повреждено как минимум 11 частных жилых домов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.