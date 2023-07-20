Оккупанты обстреляли из танков поселок в Харьковской области, 61-летний мужчина получил ранение – сел на мотороллер, доехал до дома и умер

"По данным следствия, 20 июля около 9.20 российские военные нанесли массированный удар по пгт Казачья Лопань. Зафиксировано около 20 ударов из танков. Погиб 61-летний местный житель", – сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчина попал под обстрел, когда ехал в аптеку за лекарствами.
"Получив осколочное ранение, он сел за свой мотороллер, доехал до собственного дома, где умер", – говорится в сообщении.
В результате российского обстрела Казачьей Лопани повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, добавили в прокуратуре.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.