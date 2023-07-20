Оккупанты обстреляли из танков поселок в Харьковской области, 61-летний мужчина получил ранение – сел на мотороллер, доехал до дома и умер

Житель Казачьей Лопани попал под российский обстрел, когда ехал в аптеку за лекарствами, отметили в прокуратуре Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

"По данным следствия, 20 июля около 9.20 российские военные нанесли массированный удар по пгт Казачья Лопань. Зафиксировано около 20 ударов из танков. Погиб 61-летний местный житель", – сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина попал под обстрел, когда ехал в аптеку за лекарствами.

"Получив осколочное ранение, он сел за свой мотороллер, доехал до собственного дома, где умер", – говорится в сообщении.

В результате российского обстрела Казачьей Лопани повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, добавили в прокуратуре.