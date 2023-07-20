ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из танков поселок в Харьковской области, 61-летний мужчина получил ранение – сел на мотороллер, доехал до дома и умер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Житель Казачьей Лопани попал под российский обстрел, когда ехал в аптеку за лекарствами, отметили в прокуратуре
Житель Казачьей Лопани попал под российский обстрел, когда ехал в аптеку за лекарствами, отметили в прокуратуре
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Российские оккупационные войска утром 20 июля обстреляли из танков пгт Казачья Лопань Харьковской области, есть погибший. Об этом сообщается в Telegram областной прокуратуры.

"По данным следствия, 20 июля около 9.20 российские военные нанесли массированный удар по пгт Казачья Лопань. Зафиксировано около 20 ударов из танков. Погиб 61-летний местный житель", – сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина попал под обстрел, когда ехал в аптеку за лекарствами.

"Получив осколочное ранение, он сел за свой мотороллер, доехал до собственного дома, где умер", – говорится в сообщении.

В результате российского обстрела Казачьей Лопани повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, добавили в прокуратуре.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Теги: прокуратура, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Галина ГРИШИНА
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт
"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт
Маринованные томаты за час. Рецепт с горчицей и медом
Маринованные томаты за час. Рецепт с горчицей и медом
Галина ГРИШИНА
"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос
"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос
  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника
  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника
Галина ГРИШИНА
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк
Как правильно мыть ягоды. Советы
Как правильно мыть ягоды. Советы
Жена Тигипко снялась в купальнике под водой
Жена Тигипко снялась в купальнике под водой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (180432)
2
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (49115)
3
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (37330)
4
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (35561)
5
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (34751)
6
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (34137)
7
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (32853)
8
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (26500)
 
 
 
 