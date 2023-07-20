РФ в месяц производит около 100 высокоточных дальнобойных ракет – Игнат

Он рассказал, что ракеты Х-555 оккупанты уже не производят.

"Х-101 противник изготовляет, это ракеты новые, одни из самых новых, которые есть у России. И очевидно, что их изготовление продолжается. Может, это осложнено определенными санкциями, которые усложняют их производство, но, по данным Главного управления разведки Генштаба, все-таки ракеты воздушного базирования Х-101 противник продолжает изготовлять. В целом всех ракет высокоточных дальнобойных – около 100 в месяц. Таким образом, около 100 в месяц противник и выпускает именно тех дальнобойных высокоточных ракет, которые продолжает изготовлять", – сказал он.

Вместе с тем старые советские ракеты Х-22 оккупанты уже не производят.

"Было их около 250, по последним данным, так как около 150 они уже выпустили по территории нашего государства с начала полномасштабного вторжения. Ну и еще добавлю: ни одну из ракет Х-22 не удалось сбить, потому что летит она по баллистической траектории", – заявил он.

Игнат отметил, что ракетам "Оникс" можно противодействовать средствами радиоэлектронной борьбы, если ракета наводится на цель спутниковой навигацией.

"Но нужно тоже достаточно этих средств. Сбивать такую ракету, которая летит с такой скоростью на такой малой высоте, вряд ли возможно существующими средствами", – рассказал спикер.

Он добавил, что нет точной информации, изготовляют ли россияне сейчас ракеты "Оникс".

Игнат рассказал, что украинской ПВО сложно сбивать ракеты Х-22 и "Оникс" из-за их траектории. В частности, ракета "Оникс" летит со скоростью более 3 тыс. км в час и при заходе на цель опускается до 10–15 м над водой.