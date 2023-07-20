РФ в месяц производит около 100 высокоточных дальнобойных ракет – Игнат

Он рассказал, что ракеты Х-555 оккупанты уже не производят.
"Х-101 противник изготовляет, это ракеты новые, одни из самых новых, которые есть у России. И очевидно, что их изготовление продолжается. Может, это осложнено определенными санкциями, которые усложняют их производство, но, по данным Главного управления разведки Генштаба, все-таки ракеты воздушного базирования Х-101 противник продолжает изготовлять. В целом всех ракет высокоточных дальнобойных – около 100 в месяц. Таким образом, около 100 в месяц противник и выпускает именно тех дальнобойных высокоточных ракет, которые продолжает изготовлять", – сказал он.
Вместе с тем старые советские ракеты Х-22 оккупанты уже не производят.
"Было их около 250, по последним данным, так как около 150 они уже выпустили по территории нашего государства с начала полномасштабного вторжения. Ну и еще добавлю: ни одну из ракет Х-22 не удалось сбить, потому что летит она по баллистической траектории", – заявил он.
Игнат отметил, что ракетам "Оникс" можно противодействовать средствами радиоэлектронной борьбы, если ракета наводится на цель спутниковой навигацией.
"Но нужно тоже достаточно этих средств. Сбивать такую ракету, которая летит с такой скоростью на такой малой высоте, вряд ли возможно существующими средствами", – рассказал спикер.
Он добавил, что нет точной информации, изготовляют ли россияне сейчас ракеты "Оникс".
Игнат рассказал, что украинской ПВО сложно сбивать ракеты Х-22 и "Оникс" из-за их траектории. В частности, ракета "Оникс" летит со скоростью более 3 тыс. км в час и при заходе на цель опускается до 10–15 м над водой.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".
В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.
В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, один человек погиб и 19 ранены. В Одессе один человек погиб, четверо ранены. Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.