МИД Украины осудил заявление РФ с угрозами в адрес торговых судов в Черном море

19 июля РФ заявила, что в связи с выходом из "зерновой сделки" она будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения.
"19 июля минобороны России сообщило, что РФ намерена совершать атаки на все торговые суда в акватории Черного моря, следующие в украинские порты. МИД Украины решительно осуждает какие-либо угрозы применения силы против гражданских судов независимо от их флага. Российские заявления являются наступлением на свободу мореходства по всему миру. Намерения рассматривать иностранные суда как военные цели грубо нарушают обязательства России по международному праву не только перед Украиной, но и всеми государствами, осуществляющими мирное судоходство в Черном море", – говорится в заявлении МИД Украины.
В ведомстве напомнили, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, торговые суда государств, не участвующих в вооруженном конфликте, имеют право на свободное и мирное судоходство, не считающееся актом агрессии. Нормы международного гуманитарного права запрещают совершать какие-либо атаки против судов нейтральных государств, если они не участвуют в военных действиях или не поддерживают такие действия.
"Нет никаких оснований полагать, что торговые суда поддерживают действия военного характера, просто экспортируя зерно в иностранные страны, которые нуждаются в нем, чтобы предотвратить голод. Действия России нельзя оправдать никакими нормами международного права, включая право воюющей стороны на установление блокады. Заявление России не имеет никакой законной военной цели, но направлено на запугивание Украины и нейтральных государств. Заявление России распространяется на все Черное море, а не только на территорию непосредственно вокруг украинских портов, и, кроме того, не делает исключений из медицинских и других гуманитарных соображений, как того требуют законы ведения войны на море", – отметили в министерстве.
В МИД заявили, что выход РФ из "зернового соглашения" и атаки по украинской портовой инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения и зерновым терминалам – "не что иное, как попытки России устранить конкурента с рынка, сознательно повысить мировые цены на продовольствие и обогатиться за счет страданий миллионов людей во всем мире".
Украина призвала международных партнеров поддержать инициативу Украины по созданию гуманитарного морского коридора в Черном море, который позволит восстановить жизненно важные маршруты поставок продовольствия в регионы, которые в этом больше всего нуждаются.
"Призываем международное сообщество осудить действия России и принять соответствующие меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море как гарантии продовольственной безопасности в мире", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты третью ночь подряд совершают массированные атаки на южные регионы Украины с помощью ракет и дронов, в частности бьют по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения условий оккупантов.
В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту.
В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В результате российского удара по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.
В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, один человек погиб и 19 ранены. В Одессе один человек погиб, четверо ранены. Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.
20 июля Министерство обороны заявило, что Украина с 21 июля будет рассматривать все суда, которые будут следовать по Черному морю в направлении морских портов страны-агрессора РФ и украинских морских портов на оккупированных территориях, как перевозящие грузы военного назначения. Также судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 5.00 20 июля.