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ПОЛИТИКА

Зеленский впервые в истории поговорил с премьером Эфиопии

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Зеленский заявил о необходимости создать площадку для диалога со странами Африки
Зеленский заявил о необходимости создать площадку для диалога со странами Африки
Фото: president.gov.ua

Украина и далее готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе первого в истории двусторонних отношений разговора с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, о котором глава Украинского государства сообщил 20 июля в Telegram.

Президент Украины сообщил, что в рамках Черноморской зерновой инициативы Украина отправила в Эфиопию около 300 тыс. т продовольствия, и еще 90 тыс. т зерна – в рамках отдельной инициативы Grain from Ukraine.

"Украина и далее готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. А также заинтересована развивать двусторонние отношения с Эфиопией в области безопасности, цифровизации и других", – отметил Зеленский.

Сообщается, что глава Украинского государства проинформировал премьера Эфиопии об одностороннем выходе России из Черноморской зерновой инициативы, незаконной блокировке судоходства, обстрелах портовой и энергетической инфраструктуры Украины.

"Обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. Пригласил премьер-министра посетить Украину", – сообщил Зеленский.

Он заявил о необходимости создать площадку для диалога со странами Африки.

"Голос Эфиопии, Африканского союза, всей Африки очень важен для нас", – подытожил президент Украины.

Контекст:

20 июня 2022 года Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

Украина заинтересована в развитии отношений с африканскими странами и хочет организовать саммит Украина – Африка, заявил Зеленский в конце октября.

В январе 2023 года МИД Украины заявил о "перезагрузке" отношений с Африкой. В министерстве сообщили, что за год состоялось 18 разговоров Зеленского с африканскими лидерами, девять из которых – впервые в истории двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 мая отправился в турне по странам Африки. Первым государством, которое он посетил в рамках поездки, стало Марокко, 24 мая Кулеба посетил Эфиопию. Там глава МИД Украины объявил о начале системного сотрудничества Украины с Африканским союзом.

Теги: Африка, экспорт, Владимир Зеленский, Эфиопия, зерно, зерновой коридор
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