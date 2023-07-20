Зеленский впервые в истории поговорил с премьером Эфиопии

Президент Украины сообщил, что в рамках Черноморской зерновой инициативы Украина отправила в Эфиопию около 300 тыс. т продовольствия, и еще 90 тыс. т зерна – в рамках отдельной инициативы Grain from Ukraine.
"Украина и далее готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. А также заинтересована развивать двусторонние отношения с Эфиопией в области безопасности, цифровизации и других", – отметил Зеленский.
Сообщается, что глава Украинского государства проинформировал премьера Эфиопии об одностороннем выходе России из Черноморской зерновой инициативы, незаконной блокировке судоходства, обстрелах портовой и энергетической инфраструктуры Украины.
"Обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. Пригласил премьер-министра посетить Украину", – сообщил Зеленский.
Он заявил о необходимости создать площадку для диалога со странами Африки.
"Голос Эфиопии, Африканского союза, всей Африки очень важен для нас", – подытожил президент Украины.
20 июня 2022 года Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента", – сказал он.
12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.
Украина заинтересована в развитии отношений с африканскими странами и хочет организовать саммит Украина – Африка, заявил Зеленский в конце октября.
В январе 2023 года МИД Украины заявил о "перезагрузке" отношений с Африкой. В министерстве сообщили, что за год состоялось 18 разговоров Зеленского с африканскими лидерами, девять из которых – впервые в истории двусторонних отношений.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 мая отправился в турне по странам Африки. Первым государством, которое он посетил в рамках поездки, стало Марокко, 24 мая Кулеба посетил Эфиопию. Там глава МИД Украины объявил о начале системного сотрудничества Украины с Африканским союзом.