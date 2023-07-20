Зеленский впервые в истории поговорил с премьером Эфиопии

Зеленский заявил о необходимости создать площадку для диалога со странами Африки Фото: president.gov.ua

Президент Украины сообщил, что в рамках Черноморской зерновой инициативы Украина отправила в Эфиопию около 300 тыс. т продовольствия, и еще 90 тыс. т зерна – в рамках отдельной инициативы Grain from Ukraine.

"Украина и далее готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. А также заинтересована развивать двусторонние отношения с Эфиопией в области безопасности, цифровизации и других", – отметил Зеленский.

Сообщается, что глава Украинского государства проинформировал премьера Эфиопии об одностороннем выходе России из Черноморской зерновой инициативы, незаконной блокировке судоходства, обстрелах портовой и энергетической инфраструктуры Украины.

"Обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. Пригласил премьер-министра посетить Украину", – сообщил Зеленский.

Он заявил о необходимости создать площадку для диалога со странами Африки.

"Голос Эфиопии, Африканского союза, всей Африки очень важен для нас", – подытожил президент Украины.