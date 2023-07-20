Россия разрушает портовую инфраструктуру в Одессе и уничтожает зерно. Это ведет к продовольственному кризису в мире – Боррель

Он анонсировал обсуждение ситуации в Украине на этой встрече, отметив, что к ней присоединится в онлайн-режиме глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Уже третью ночь Россия бомбит и разрушает всю портовую инфраструктуру в Одессе и уничтожает зерно. Более 60 тыс. т зерна были сожжены. Они [россияне] не только вышли из "зернового соглашения" по экспорту зерна из Украины, но они сжигают это зерно... Такие действия создадут большой, огромный продовольственный кризис в мире. Это значит, что будет недостаток продовольствия, недостаток зерна в мире", – сказал Боррель.

По его словам, министры стран ЕС вместе с Кулебой обсудят, как продолжать поддерживать Украину, в том числе – в длительной перспективе, включающей долгосрочные обязательства и гарантии в сфере безопасности для Украины от ЕС.

В частности, отметил Боррель, речь идет об увеличении ресурсов Европейского фонда мира.