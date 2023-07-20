Россия разрушает портовую инфраструктуру в Одессе и уничтожает зерно. Это ведет к продовольственному кризису в мире – Боррель

Он анонсировал обсуждение ситуации в Украине на этой встрече, отметив, что к ней присоединится в онлайн-режиме глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Уже третью ночь Россия бомбит и разрушает всю портовую инфраструктуру в Одессе и уничтожает зерно. Более 60 тыс. т зерна были сожжены. Они [россияне] не только вышли из "зернового соглашения" по экспорту зерна из Украины, но они сжигают это зерно... Такие действия создадут большой, огромный продовольственный кризис в мире. Это значит, что будет недостаток продовольствия, недостаток зерна в мире", – сказал Боррель.
По его словам, министры стран ЕС вместе с Кулебой обсудят, как продолжать поддерживать Украину, в том числе – в длительной перспективе, включающей долгосрочные обязательства и гарантии в сфере безопасности для Украины от ЕС.
В частности, отметил Боррель, речь идет об увеличении ресурсов Европейского фонда мира.
Российские оккупанты третью ночь подряд атакуют южные регионы Украины с помощью ракет и дронов, в частности, бьют по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения условий оккупантов.
В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили.
В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". Ударом по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.
В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.