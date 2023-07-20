Оккупанты нанесли авиаудар по Орехову, есть погибший и пострадавшие

Один из пострадавших умер в больнице, сказано в сообщении.
Как уточнили в ОВА в Telegram, в Орехове от российского удара управляемой авиабомбы пострадали две семьи.
"Ранения получили женщины 68 и 76 лет и 70-летний мужчина. 79-летний мужчина от полученных травм скончался в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ночь на 20 июля оккупанты из ЗРК С-300 нанесли не менее пяти ракетных ударов по селу Таврическое Запорожского района, добавили в областной прокуратуре.
"В результате вражеской атаки повреждены крыши, фасады, выбиты окна частных домов, частично разрушен корпус местного психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. Информация о пострадавших уточняется", – указывается в сообщении.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.