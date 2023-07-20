Оккупанты нанесли авиаудар по Орехову, есть погибший и пострадавшие

Оккупанты 19 июля нанесли авиаудар по Орехову, а в ночь на 20 июля – из ЗРК С-300 обстреляли ракетами село Таврическое Фото: Запорізька обласна прокуратура / Facebook

Один из пострадавших умер в больнице, сказано в сообщении.

Как уточнили в ОВА в Telegram, в Орехове от российского удара управляемой авиабомбы пострадали две семьи.

"Ранения получили женщины 68 и 76 лет и 70-летний мужчина. 79-летний мужчина от полученных травм скончался в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 20 июля оккупанты из ЗРК С-300 нанесли не менее пяти ракетных ударов по селу Таврическое Запорожского района, добавили в областной прокуратуре.

"В результате вражеской атаки повреждены крыши, фасады, выбиты окна частных домов, частично разрушен корпус местного психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. Информация о пострадавших уточняется", – указывается в сообщении.