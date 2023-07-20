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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли авиаудар по Орехову, есть погибший и пострадавшие

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Оккупанты 19 июля нанесли авиаудар по Орехову, а в ночь на 20 июля из ЗРК С-300 обстреляли ракетами село Таврическое
Оккупанты 19 июля нанесли авиаудар по Орехову, а в ночь на 20 июля – из ЗРК С-300 обстреляли ракетами село Таврическое
Фото: Запорізька обласна прокуратура / Facebook

Российские оккупанты 19 июля в очередной раз обстреляли Орехов Запорожской области, четверо местных жителей получили ранения. Об этом сообщается в Telegram областной прокуратуры.

Один из пострадавших умер в больнице, сказано в сообщении.

Как уточнили в ОВА в Telegram, в Орехове от российского удара управляемой авиабомбы пострадали две семьи.

"Ранения получили женщины 68 и 76 лет и 70-летний мужчина. 79-летний мужчина от полученных травм скончался в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 20 июля оккупанты из ЗРК С-300 нанесли не менее пяти ракетных ударов по селу Таврическое Запорожского района, добавили в областной прокуратуре.

"В результате вражеской атаки повреждены крыши, фасады, выбиты окна частных домов, частично разрушен корпус местного психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. Информация о пострадавших уточняется", – указывается в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.

Теги: Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, бомба, погибшие, ранение, российские оккупанты, Орехов
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