Китай пообещал принять меры после обстрела своего представительства в Одессе

Комментируя атаку оккупантов, в результате которой один человек погиб и восемь пострадали, спикер МИД заявил, что "рядом с Генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв", который разрушил часть стены и стекла.

"Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий.. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", – добавил спикер.

О том, что в результате российской ночной атаки 20 июля пострадало здание Генерального консульства КНР в Одессе, утром сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Здание консульства Китая в Одессе находится в переулке Нахимова на возвышенности над территорией Одесского морского порта, по которому российские оккупанты наносят удары последние дни.