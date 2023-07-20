ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Китай пообещал принять меры после обстрела своего представительства в Одессе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Здание консульства пострадало при атаке РФ на Одесский морской порт
Здание консульства пострадало при атаке РФ на Одесский морской порт
Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА) / Telegram

Пресс-служба министерства иностранных дел Китая подтвердила, что в результате ракетной атаки России в Одессе 20 июля было повреждено консульство КНР.

Комментируя атаку оккупантов, в результате которой один человек погиб и восемь пострадали, спикер МИД заявил, что "рядом с Генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв", который разрушил часть стены и стекла.

"Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий..  Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", – добавил спикер.

О том, что в результате российской ночной атаки 20 июля пострадало здание Генерального консульства КНР в Одессе, утром сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. 

Здание консульства Китая в Одессе находится в переулке Нахимова на возвышенности над территорией Одесского морского порта, по которому российские оккупанты наносят удары последние дни.

Контекст:

Российские оккупанты третью ночь подряд атакуют южные регионы Украины с помощью ракет и дронов, в частности, бьют по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения условий оккупантов. 

В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. 

В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". Ударом по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.

В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.

Теги: Одесса, Китай, обстрелы, консульство, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост
Галина ГРИШИНА
Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"
Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"
Галина ГРИШИНА
Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора
Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора
Галина ГРИШИНА
Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ
Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ
Галина ГРИШИНА
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
Галина ГРИШИНА
50-летняя Клум снялась в рваных джинсах
50-летняя Клум снялась в рваных джинсах
Галина ГРИШИНА
"33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства". Горбунов рассказал, как выиграл тендер на съемки скандального сериала о Поворознюке
"33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства". Горбунов рассказал, как выиграл тендер на съемки скандального сериала о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Галина ГРИШИНА
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (190947)
2
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (51913)
3
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (40117)
4
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (39624)
5
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (37660)
6
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (35624)
7
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (33635)
8
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (26910)
 
 
 
 