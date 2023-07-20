Китай пообещал принять меры после обстрела своего представительства в Одессе

Комментируя атаку оккупантов, в результате которой один человек погиб и восемь пострадали, спикер МИД заявил, что "рядом с Генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв", который разрушил часть стены и стекла.
"Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий.. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", – добавил спикер.
О том, что в результате российской ночной атаки 20 июля пострадало здание Генерального консульства КНР в Одессе, утром сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Здание консульства Китая в Одессе находится в переулке Нахимова на возвышенности над территорией Одесского морского порта, по которому российские оккупанты наносят удары последние дни.
Российские оккупанты третью ночь подряд атакуют южные регионы Украины с помощью ракет и дронов, в частности, бьют по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения условий оккупантов.
В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили.
В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". Ударом по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.
В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей.
В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.