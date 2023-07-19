Китай "абсолютно замешан" в войне РФ против Украины – глава MI6

Мур заявил, что когда президент страны-агрессора РФ Владимир Путин вторгался в Украину, "китайцы явно поддержали россиян". В частности, КНР "полностью" поддерживала россиян "дипломатически". Они воздержались при голосовании в ООН и "абсолютно цинично" повторяли все "российские клише", особенно в таких местах, как Африка и Латинская Америка, "обвиняя НАТО и все такое прочее", отметил Мур.

Глава MI6 добавил, что такая поддержка "очень дорого" обошлась Путину. Есть осознание, что они "сильно подчиняются другому".

Пекин становится "все более агрессивным" за границей, одновременно усиливая репрессии дома, отметил Мур. Также, по его словам, Китай не только поддерживает войну России против Украины, но и поддерживает несколько "сомнительных" и коррумпированных авторитарных режимов по всему миру, таких как Иран и Мьянма.