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Китай "абсолютно замешан" в войне РФ против Украины – глава MI6

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Пекин становится "все более агрессивным", считает глава MI6
Пекин становится "все более агрессивным", считает глава MI6
Фото: depositphotos.com

Китай и его председатель Си Цзиньпинь "абсолютно замешаны" во вторжение страны-агрессора России в Украину. Об этом 19 июля заявил глава Секретной разведывательной службы Великобритании, известной как MI6, Ричард Мур на публичном выступлении, организованном Politico в Праге (Чехия).

Мур заявил, что когда президент страны-агрессора РФ Владимир Путин вторгался в Украину, "китайцы явно поддержали россиян". В частности, КНР "полностью" поддерживала россиян "дипломатически". Они воздержались при голосовании в ООН и "абсолютно цинично" повторяли все "российские клише", особенно в таких местах, как Африка и Латинская Америка, "обвиняя НАТО и все такое прочее", отметил Мур.

Глава MI6 добавил, что такая поддержка "очень дорого" обошлась Путину. Есть осознание, что они "сильно подчиняются другому". 

Пекин становится "все более агрессивным" за границей, одновременно усиливая репрессии дома, отметил Мур. Также, по его словам, Китай не только поддерживает войну России против Украины, но и поддерживает несколько "сомнительных" и коррумпированных авторитарных режимов по всему миру, таких как Иран и Мьянма.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытался придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждал действия Москвы.

24 февраля 2023 года был опубликован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", состоящий из 12 пунктов, который приветствовали в Москве и скептически восприняли на Западе. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает – по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

В апреле 2023 года состоялся первый с начала полномасштабной войны телефонный разговор Зеленского с лидером Китая Си ЦзиньпиномПосле него Пекин решил направить с визитом в Украину и другие страны спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по "урегулированию военного конфликта". Этим спецпредставителем стал 70-летний Ли Хуэй, который занимал должность посла КНР в России с 2009-го по 2019 год.

16–17 мая Ли Хуэй посетил Украину. С ним встречались Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба и другие представители властей страны. В ходе визита в Киев спецпредставитель КНР заявил, что "панацеи для выхода из кризиса нет". Кулеба на встрече с китайским дипломатом сказал, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих утрату ее территорий или замораживание конфликта.

После визита в Киев Ли Хуэй посетил Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, а 26 мая побывал в Москве.

2 июня Ли Хуэй высказал мнение, что у Украины и РФ "много трудностей", чтобы сесть за стол переговоров о прекращении войны, но "стороны не полностью лишены консенсуса".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, Великобритания, Пекин, агрессия, КНР, Ричард Мур
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