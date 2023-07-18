Саммит финансистов G20 не смог осудить российскую агрессию в Украине. На сторону РФ стал Китай, Индия призвала к дипломатии

Со ссылкой на индийских чиновников агентство пишет, что большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, настаивали на решительном осуждении российской агрессии в Украине, в то время как РФ и Китай выступали против любых подобных формулировок.

По словам источника, принимающая саммит Индия не смогла подготовить итоговое коммюнике, приемлемое для всех участников. При этом сам Дели занял нейтральную позицию, отказавшись обвинять Москву во вторжении и призывая к "дипломатическому решению проблемы".

Один из индийских чиновников заявил Reuters, что установление мира между Россией и Украиной выходит за рамки компетенции G20 и такие усилия лучше всего предпринимать в рамках Организации Объединенных Наций и двусторонних переговоров.

Агентство отмечает, что встреча в Гандхинагаре стала третьим заседанием G20 по финансовому направлению под председательством Дели. С тех пор как она возглавила G20 в декабре 2022 года, Индии не удалось выработать совместное заявление ни по одному из ключевых направлений, говорится в сообщении.