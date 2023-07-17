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"Не будем колебаться." Министры финансов стран G7 подтвердили поддержку Украины

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Министры финансов стран G7 провели встречу перед саммитом G20 в Индии
Министры финансов стран G7 провели встречу перед саммитом G20 в Индии
Фото: ЕРА

Страны G7 привержены "непоколебимой" поддержке Украины на фоне продолжающейся агрессии России. Об этом министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил после встречи глав финансовых ведомств "Группы семи" 16 июля в Гандхинагаре (Индия), сообщает Kyodo.

Кроме Японии, председательствующей в этом году в G7, во встрече принимали участие Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и США, а также Европейский союз. 

"Мы подтвердили, что не будем колебаться в поддержке Украины", – сказал Судзуки. 

Министры финансов обсудили скоординированные ответные меры в отношении страны-агрессора России и выполнение введенных против нее санкций. Также на саммите речь шла о глобальных налоговых реформах, направленных, в частности, на транснациональные корпорации. После консультаций G7 в Гандхинагаре пройдет встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран G20, говорится в сообщении.

Министр финансов Украины Сергей Марченко 16 июля проинформировал в Facebook, что присутствовал на саммите дистанционно.

"Это событие, которое собирает лидеров финансового мира. И потому чрезвычайно важно актуализировать как потребности Украины, так и успехи в борьбе против агрессора... Поблагодарил наших партнеров из G7 за поддержку, которая позволяет стабильно и своевременно осуществлять приоритетные социальные и гуманитарные расходы госбюджета", – написал Марченко.

Он отметил важность финансовых гарантий партнеров в условиях неопределенности, вызванной полномасштабной войной, а также подчеркнул необходимость прогресса в поиске механизмов финансирования восстановления Украины за счет замороженных российских средств. 

https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/pfbid07tZvBCqDJpcXXRgEUFLfxT7mAswpXDax5A7Fbr9JLL4YSC4G1r4M53HkVn62QiqKl

Контекст:

По данным  Министерства реинтеграции Украины на 29 июня с начала войны международные партнеры выделили Украине около €170 млрд помощи. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств, а также международных финансовых организаций. Согласно данным системы Ukraine Support Tracker, на которые ссылается министерство, донорами Украины стали 40 стран, а также европейские институты, МВФ и Всемирный банк.

Теги: Япония, Министерство финансов, Большая семерка, финансовая помощь, финансы, Сергей Марченко
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