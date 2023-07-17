"Не будем колебаться." Министры финансов стран G7 подтвердили поддержку Украины

Кроме Японии, председательствующей в этом году в G7, во встрече принимали участие Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и США, а также Европейский союз.

"Мы подтвердили, что не будем колебаться в поддержке Украины", – сказал Судзуки.

Министры финансов обсудили скоординированные ответные меры в отношении страны-агрессора России и выполнение введенных против нее санкций. Также на саммите речь шла о глобальных налоговых реформах, направленных, в частности, на транснациональные корпорации. После консультаций G7 в Гандхинагаре пройдет встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран G20, говорится в сообщении.

Министр финансов Украины Сергей Марченко 16 июля проинформировал в Facebook, что присутствовал на саммите дистанционно.

"Это событие, которое собирает лидеров финансового мира. И потому чрезвычайно важно актуализировать как потребности Украины, так и успехи в борьбе против агрессора... Поблагодарил наших партнеров из G7 за поддержку, которая позволяет стабильно и своевременно осуществлять приоритетные социальные и гуманитарные расходы госбюджета", – написал Марченко.

Он отметил важность финансовых гарантий партнеров в условиях неопределенности, вызванной полномасштабной войной, а также подчеркнул необходимость прогресса в поиске механизмов финансирования восстановления Украины за счет замороженных российских средств.