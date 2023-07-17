"Не будем колебаться." Министры финансов стран G7 подтвердили поддержку Украины

Кроме Японии, председательствующей в этом году в G7, во встрече принимали участие Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и США, а также Европейский союз.
"Мы подтвердили, что не будем колебаться в поддержке Украины", – сказал Судзуки.
Министры финансов обсудили скоординированные ответные меры в отношении страны-агрессора России и выполнение введенных против нее санкций. Также на саммите речь шла о глобальных налоговых реформах, направленных, в частности, на транснациональные корпорации. После консультаций G7 в Гандхинагаре пройдет встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран G20, говорится в сообщении.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 16 июля проинформировал в Facebook, что присутствовал на саммите дистанционно.
"Это событие, которое собирает лидеров финансового мира. И потому чрезвычайно важно актуализировать как потребности Украины, так и успехи в борьбе против агрессора... Поблагодарил наших партнеров из G7 за поддержку, которая позволяет стабильно и своевременно осуществлять приоритетные социальные и гуманитарные расходы госбюджета", – написал Марченко.
Он отметил важность финансовых гарантий партнеров в условиях неопределенности, вызванной полномасштабной войной, а также подчеркнул необходимость прогресса в поиске механизмов финансирования восстановления Украины за счет замороженных российских средств.
По данным Министерства реинтеграции Украины на 29 июня с начала войны международные партнеры выделили Украине около €170 млрд помощи. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств, а также международных финансовых организаций. Согласно данным системы Ukraine Support Tracker, на которые ссылается министерство, донорами Украины стали 40 стран, а также европейские институты, МВФ и Всемирный банк.