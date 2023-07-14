Правительство Украины создало рабочую группу, которая подготовит план мер по реализации программы европейских реформ

По его словам, создание этой рабочей группы важно для трансформации и быстрой готовности Украины вступить в Европейский союз.

"В реализации программы реформ также поможет Ukraine Facility – четырехлетняя программа ЕС на €50 млрд, которая, в частности, призвана поддержать финансирование дефицита бюджета", – добавил он.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня 2023 года заявил, что Украина близка к выполнению рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Украина в полном объеме выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для дальнейшей интеграции в ЕС, сообщила 22 июня шведский министр по делам Евросоюза Джессика Росвалл. В частности, она отметила, что Украина приняла законодательные инициативы, касающиеся органов судебной власти и средств массовой информации.