Шмыгаль: За первые шесть месяцев года мы справились с задачей финансирования всех ключевых расходов бюджета

Шмыгаль: Мы видим и ясно понимаем, как пройдем этот год с точки зрения финансирования дефицита бюджета Фото: kmu.gov.ua

"За первые шесть месяцев 2023 года мы справились с задачей финансирования всех ключевых расходов бюджета. Все налоги граждан и бизнеса мы направляли на обеспечение обороны и безопасности нашей страны, – заявил он. – Мы видим и ясно понимаем, как пройдем этот год с точки зрения финансирования дефицита бюджета. Это позволяет нам обеспечить макроэкономическую и макрофинансовую устойчивость нашего государства".

По его словам, в течение первого полугодия в общий фонд госбюджета поступило почти 870 млрд грн, из которых 600 млрд грн – налоговые поступления, 270 млрд грн – гранты от международных партнеров.

Всего по итогам первых шести месяцев в различные фонды госбюджета поступило 1,3 трлн грн налогов, сборов и других платежей, расходы составили 1,78 трлн грн, уточнил премьер.

Приоритетом бюджета являются безопасность и оборона, рассказал глава правительства. По его словам, на эти направления идет половина средств, имеющихся в бюджете.

Кроме того, по его словам, за шесть месяцев 2023 года из госбюджета на соцвыплаты направили 231 млрд грн, из них 136 млрд грн – на пенсии и поддержку Пенсионного фонда. Еще 23,1 млрд грн направили на выплату субсидий.

"Помимо армии, безопасности и социальных выплат, ключевыми сферами расходов за первое полугодие остались медицина, образование и поддержка регионов. В первом квартале этого года удалось обеспечить среднюю зарплату врачей на уровне почти 22 тыс. грн. Только образовательные субвенции для регионов за шесть месяцев выплачены на сумму более 56 млрд грн. Из них уже 900 млн грн направлено на обустройство бомбоубежищ в школах и еще 600 млн грн – на закупку новых школьных автобусов", – добавил премьер.