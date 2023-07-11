Бесплатный роуминг для украинцев в Евросоюзе продлили еще на год – Шмыгаль

"Есть еще одна положительная новость. Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС был продлен на год. Соответствующее соглашение подписали европейские и украинские операторы. Таким образом, наши люди, выехавшие в поисках убежища, остаются на связи с родиной", – сказал он.
Премьер считает, что "это важный залог их возвращения домой".
"У нас есть еще более амбициозная цель – хотим получить так называемый "роуминговый безвиз" на постоянной основе. Есть год на адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам. После этого станем частью долгосрочного соглашения Roam like at home – то есть "За рубежом – как дома". Это будет важным шагом в секторальной евроинтеграции Украины", – объяснил Шмыгаль.
Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС появился в апреле 2022 года.
Украинские беженцы в ЕС используют для связи с родственниками в Украине карты отечественных мобильных операторов, платя при этом только за привычный пакет услуг мобильной связи.
15 июля 2022 года Шмыгаль после разговора по видеосвязи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Украина рассчитывает на присоединение к единой зоне роуминга.
В феврале 2023 года Европейская комиссия приняла предложение включить роуминг в Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Это первый случай распространения режима внутреннего рынка ЕС на Украину, подчеркнули в Еврокомиссии.