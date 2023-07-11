Бесплатный роуминг для украинцев в Евросоюзе продлили еще на год – Шмыгаль

"Есть еще одна положительная новость. Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС был продлен на год. Соответствующее соглашение подписали европейские и украинские операторы. Таким образом, наши люди, выехавшие в поисках убежища, остаются на связи с родиной", – сказал он.

Премьер считает, что "это важный залог их возвращения домой".

"У нас есть еще более амбициозная цель – хотим получить так называемый "роуминговый безвиз" на постоянной основе. Есть год на адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам. После этого станем частью долгосрочного соглашения Roam like at home – то есть "За рубежом – как дома". Это будет важным шагом в секторальной евроинтеграции Украины", – объяснил Шмыгаль.