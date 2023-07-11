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Бесплатный роуминг для украинцев в Евросоюзе продлили еще на год – Шмыгаль

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Украина рассчитывает на "роуминговый безвиз" на постоянной основе, отметил Шмыгаль
Украина рассчитывает на "роуминговый безвиз" на постоянной основе, отметил Шмыгаль
Фото: pixabay.com

Мобильные операторы Украины и Европейского союза продлили действие бесплатного роуминга для выехавших из страны украинцев. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 11 июля на заседании Кабинета Министров, стенограмму опубликовал сайт правительства.

"Есть еще одна положительная новость. Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС был продлен на год. Соответствующее соглашение подписали европейские и украинские операторы. Таким образом, наши люди, выехавшие в поисках убежища, остаются на связи с родиной", – сказал он.

Премьер считает, что "это важный залог их возвращения домой".

"У нас есть еще более амбициозная цель – хотим получить так называемый "роуминговый безвиз" на постоянной основе. Есть год на адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам. После этого станем частью долгосрочного соглашения Roam like at home – то есть "За рубежом – как дома". Это будет важным шагом в секторальной евроинтеграции Украины", – объяснил Шмыгаль.

Контекст:

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС появился в апреле 2022 года.

Украинские беженцы в ЕС используют для связи с родственниками в Украине карты отечественных мобильных операторов, платя при этом только за привычный пакет услуг мобильной связи.

15 июля 2022 года Шмыгаль после разговора по видеосвязи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Украина рассчитывает на присоединение к единой зоне роуминга.

В феврале 2023 года Европейская комиссия приняла предложение включить роуминг в Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Это первый случай распространения режима внутреннего рынка ЕС на Украину, подчеркнули в Еврокомиссии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: украинцы, Евросоюз, роуминг, премьер-министр, Денис Шмыгаль, ЕС
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