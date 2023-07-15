Треть от необходимого. Министр финансов сообщил, сколько западной помощи Украина получает на первоочередное восстановление

Общая потребность в средствах на быстрое восстановление сегодня оценивается в $14,1 млрд – Марченко Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

По его словам, привлеченные деньги распределят по приоритетным отраслям, требующим восстановления в результате российской агрессии: энергетическая поддержка – $837 млн, гуманитарное разминирование – $169 млн, восстановление поврежденного жилья – $25 млн, помощь частному сектору – $206 млн, восстановление критической инфраструктуры – $2,6 млрд.

Общая потребность в средствах на быстрое восстановление сегодня оценивается в $14,1 млрд, сообщил Марченко.

Он отметил, что сегодня Украина согласовывает с донорами очередность проектов и имеющиеся под них ресурсы, потому что есть некоторое несоответствие между тем, во что хотят инвестировать партнеры, и главными потребностями страны.

Министр финансов также напомнил, что во время конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в конце июня в Лондоне, лидеры ЕС анонсировали создание нового финансового инструмента для Украины (Ukraine Facility). Он будет состоять из трех компонентов: финансовой поддержки в виде безвозвратной помощи и кредитов; инвестиционной рамки, предназначенной для привлечения частных и государственных инвестиций; технической помощи и экспертного консультирования.

"Для имплементации механизма Ukraine Facility правительство Украины должно разработать план по восстановлению, реконструкции и модернизации. Этот документ будет ориентиром и для других программ помощи", – добавил Марченко.