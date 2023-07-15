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Треть от необходимого. Министр финансов сообщил, сколько западной помощи Украина получает на первоочередное восстановление

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Общая потребность в средствах на быстрое восстановление сегодня оценивается в $14,1 млрд Марченко
Общая потребность в средствах на быстрое восстановление сегодня оценивается в $14,1 млрд – Марченко
Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

Из всех финансовых обязательств партнеров Украины только $3,87 млрд отвечают задачам быстрого восстановления страны. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи 13 июля со специальным уполномоченным президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном, пишет Минфин.

По его словам, привлеченные деньги распределят по приоритетным отраслям, требующим восстановления в результате российской агрессии: энергетическая поддержка – $837 млн, гуманитарное разминирование – $169 млн, восстановление поврежденного жилья – $25 млн, помощь частному сектору – $206 млн, восстановление критической инфраструктуры – $2,6 млрд.

Общая потребность в средствах на быстрое восстановление сегодня оценивается в $14,1 млрд, сообщил Марченко.

Он отметил, что сегодня Украина согласовывает с донорами очередность проектов и имеющиеся под них ресурсы, потому что есть некоторое несоответствие между тем, во что хотят инвестировать партнеры, и главными потребностями страны.

Министр финансов также напомнил, что во время конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в конце июня в Лондоне, лидеры ЕС анонсировали создание нового финансового инструмента для Украины (Ukraine Facility). Он будет состоять из трех компонентов: финансовой поддержки в виде безвозвратной помощи и кредитов; инвестиционной рамки, предназначенной для привлечения частных и государственных инвестиций; технической помощи и экспертного консультирования.

"Для имплементации механизма Ukraine Facility правительство Украины должно разработать план по восстановлению, реконструкции и модернизации. Этот документ будет ориентиром и для других программ помощи", – добавил Марченко.

Контекст:

Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что одной из трех задач украинского правительства является быстрое восстановление Украины от последствий вторжения страны-агрессора России.

В Офисе президента 12 июля сообщили, что сейчас ущерб, понесенный Украиной в результате российской агрессии, оценивается уже в $750 млрд. В ОП пояснили, что проектный офис "Большого строительства" и областные военные администрации разработали план быстрого восстановления Украины (Fast Recovery plan). Он предусматривает оперативное восстановление критически важной инфраструктуры и жилья на деоккупированных территориях. Общий бюджет Fast Recovery plan составляет около $17,4 млрд.

Кроме того, в ОП сейчас работают над долгосрочным планом обновления Украины. Он определяет список национальных программ восстановления. 

Теги: Министерство финансов, финансовая помощь, война России против Украины, Сергей Марченко, восстановление
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