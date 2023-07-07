Премьер-министр Чехии: Обсуждаем с европейскими друзьями, как можно направить замороженные активы РФ на восстановление Украины

"Замораживание российского имущества – большая тема в Чешской Республике. В Чехии это происходит, происходит и в других европейских странах. Мы сейчас обсуждаем с нашими европейскими друзьями, как можно использовать это имущество для восстановления Украины. Это непрострая тема, сложная с юридической точки зрения. И здесь проходят интенсивные дискуссии, мы пытаемся решить, каким образом можем это заблокированное имущество использовать в пользу Украины, чтобы восстановление было успешным и скорейшим", – сказал он.

Изданию iROZHLAS.cz в министерстве финансов Чехии сообщили, что страна заморозила российские активы примерно на 10 млрд крон ($457 млн). Речь идет о деньгах, недвижимости и долях в компаниях.

Журналисты объяснили, что в Чехии нет закона, который бы позволил передать замороженные российские активы на восстановления Украины. И в отличие от, например, Эстонии, которая разработала механизм конфискации российских активов, Чехия участвует в разработке совместного решения в рамках ЕС, объяснили в МИД страны.