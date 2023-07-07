Премьер-министр Чехии: Обсуждаем с европейскими друзьями, как можно направить замороженные активы РФ на восстановление Украины

"Замораживание российского имущества – большая тема в Чешской Республике. В Чехии это происходит, происходит и в других европейских странах. Мы сейчас обсуждаем с нашими европейскими друзьями, как можно использовать это имущество для восстановления Украины. Это непрострая тема, сложная с юридической точки зрения. И здесь проходят интенсивные дискуссии, мы пытаемся решить, каким образом можем это заблокированное имущество использовать в пользу Украины, чтобы восстановление было успешным и скорейшим", – сказал он.
Изданию iROZHLAS.cz в министерстве финансов Чехии сообщили, что страна заморозила российские активы примерно на 10 млрд крон ($457 млн). Речь идет о деньгах, недвижимости и долях в компаниях.
Журналисты объяснили, что в Чехии нет закона, который бы позволил передать замороженные российские активы на восстановления Украины. И в отличие от, например, Эстонии, которая разработала механизм конфискации российских активов, Чехия участвует в разработке совместного решения в рамках ЕС, объяснили в МИД страны.
В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль в начале 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
В феврале Европейский союз одобрил создание специальной рабочей группы по использованию арестованных или замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины.
Европейская комиссия работает над планом, который позволит привлечь миллиарды евро замороженных российских активов и, в частности, доход от них использовать для восстановления разрушений от развязанной РФ войны. Однако ФРГ и другие страны призывают к дальнейшему обсуждению этой идеи, писало Financial Times.
30 июня Bloomberg сообщало, что лидеры государств – членов Европейского союза согласовали план использования замороженных активов Центробанка России в пользу Украины. В частности, страны ЕС рассматривают возможность введения налога на прибыль, полученную от активов.
По данным Bloomberg, сумма замороженных на Западе российских активов превышает $200 млрд.