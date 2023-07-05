Италия арестовала активы российских олигархов на €2 млрд – годовой отчет Центрального банка Италии

Италия заморозила виллы, яхты, автомобили и ликвидные активы, принадлежащие российским и белорусским гражданам, уточнило агентство.

Среди арестованных активов – 52-метровая яхта российского энергетического и инфраструктурного бизнесмена Геннадия Тимченко и вилла бизнесмена и политика Олега Савченко, сообщает агентство.

Reuters отметило, что до начала войны страны-агрессора РФ против Украины итальянские пляжи и порты были "популярной площадкой для богатых россиян", которые покупали недвижимость в престижных местах, таких как озеро Комо, Сардиния, Тоскана и Лигурийское побережье.

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

В феврале Европейский союз одобрил создание специальной рабочей группы по использованию арестованных или замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины.

Европейская комиссия работает над планом, который позволит привлечь миллиарды евро замороженных российских активов и, в частности, доход от них использовать для восстановления разрушений от развязанной РФ войны. Однако ФРГ и другие страны призывают к дальнейшему обсуждению этой идеи, писало Financial Times.

30 июня Bloomberg сообщало, что лидеры государств – членов Европейского союза согласовали план использования замороженных активов Центробанка России в пользу Украины. В частности, страны ЕС рассматривают возможность введения налога на прибыль, полученную от активов.