В ЕС разработали план использования замороженных активов РФ в пользу Украины – Bloomberg

В ЕС обсуждают, как направить средства на восстановление Украины с помощью замороженных российских активов Фото: depositphotos.com

В частности, страны ЕС рассматривают возможность введения налога на прибыль, полученную от активов российского Центрального банка, чтобы потом эти средства направить на помощь в восстановлении Украины. Сумма замороженных активов уже достигла около €200 млрд (около $217 млрд). Более половины активов хранятся в наличных деньгах и на депозитах, говорится в материале. Также "значительная сумма" хранится в ценных бумагах.

Теперь ЕС планирует заручиться поддержкой стран "Группы семи" в этом вопросе, сказано в статье. Также, по данным Bloomberg, Брюссель уже вел переговоры с США. Кроме того, чтобы официально объявить этот план использования прибыли от активов, нужно одобрение всех членов ЕС. Ключевым будет согласие Бельгии и Франции, на учете которых находится большая часть российских резервов, пишет Bloomberg.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что ЕК обсуждает тему арестованных активов страны-агрессора РФ и вскоре представит официальную позицию.

Now is the time to double-down on our support to Ukraine.



We have discussed the topic of immobilised Russian assets.



The @EU_Commission will come forward with a proposal.



We will focus prudently on the windfall profits from the immobilised assets of the Russian Central Bank. pic.twitter.com/f6BgKKsDEN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 30, 2023

Как говорится в материале Bloomberg, в ЕС пришли к выводу, что полностью арестовать российские активы невозможно. Также сомнительным сочли вариант инвестировать средства, а прибыль передать Украине. Новая идея членам ЕС кажется наименее "проблематичной". Но в то же время они отмечают: есть юридический риск, что такое использование средств может быт оспорено в суде, пишет агентство.

Генеральный директор Шведского национального совета по торговле и глава рабочей группы ЕС, занимающейся замороженными российскими активами, Андерс Анлид сообщил, что идея брать проценты с активов, но сами активы РФ оставлять нетронутыми, поможет привлечь около €3 млрд в год, сообщает CNN. Он отметил, что это лучший способ привлечь деньги для Украины из активов в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

В то же время некоторые государства – члены ЕС и Европейский центральный банк опасаются, что это может подорвать доверие к евро как второй по величине резервной валюте мира, пишет CNN.