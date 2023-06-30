В ЕС разработали план использования замороженных активов РФ в пользу Украины – Bloomberg

В частности, страны ЕС рассматривают возможность введения налога на прибыль, полученную от активов российского Центрального банка, чтобы потом эти средства направить на помощь в восстановлении Украины. Сумма замороженных активов уже достигла около €200 млрд (около $217 млрд). Более половины активов хранятся в наличных деньгах и на депозитах, говорится в материале. Также "значительная сумма" хранится в ценных бумагах.
Теперь ЕС планирует заручиться поддержкой стран "Группы семи" в этом вопросе, сказано в статье. Также, по данным Bloomberg, Брюссель уже вел переговоры с США. Кроме того, чтобы официально объявить этот план использования прибыли от активов, нужно одобрение всех членов ЕС. Ключевым будет согласие Бельгии и Франции, на учете которых находится большая часть российских резервов, пишет Bloomberg.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что ЕК обсуждает тему арестованных активов страны-агрессора РФ и вскоре представит официальную позицию.
Now is the time to double-down on our support to Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 30, 2023
We have discussed the topic of immobilised Russian assets.
The @EU_Commission will come forward with a proposal.
We will focus prudently on the windfall profits from the immobilised assets of the Russian Central Bank. pic.twitter.com/f6BgKKsDEN
Как говорится в материале Bloomberg, в ЕС пришли к выводу, что полностью арестовать российские активы невозможно. Также сомнительным сочли вариант инвестировать средства, а прибыль передать Украине. Новая идея членам ЕС кажется наименее "проблематичной". Но в то же время они отмечают: есть юридический риск, что такое использование средств может быт оспорено в суде, пишет агентство.
Генеральный директор Шведского национального совета по торговле и глава рабочей группы ЕС, занимающейся замороженными российскими активами, Андерс Анлид сообщил, что идея брать проценты с активов, но сами активы РФ оставлять нетронутыми, поможет привлечь около €3 млрд в год, сообщает CNN. Он отметил, что это лучший способ привлечь деньги для Украины из активов в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.
В то же время некоторые государства – члены ЕС и Европейский центральный банк опасаются, что это может подорвать доверие к евро как второй по величине резервной валюте мира, пишет CNN.
В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
В феврале Европейский союз одобрил создание специальной рабочей группы по использованию арестованных или замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины.
Европейская комиссия работает над планом, который позволит привлечь миллиарды евро замороженных российских активов и, в частности, доход от них использовать для восстановления разрушений от развязанной РФ войны. Однако ФРГ и другие страны призывают к дальнейшему обсуждению этой идеи, писало Financial Times.