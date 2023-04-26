Китай направит спецпредставителя в Украину – МИД КНР

Хуа Чуньин пообещала, что Китай направит с визитом на Украину специального представителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по "урегулированию военного конфликта".
China will send the Special Representative of the Chinese Government on Eurasian Affairs to Ukraine and other countries to have in-depth communication with all parties on political settlement of the Ukraine crisis.— Hua Chunying * (@SpokespersonCHN) April 26, 2023
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24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.