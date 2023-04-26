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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Китай направит спецпредставителя в Украину – МИД КНР

Китай будет продолжать посреднические усилия, чтобы прекратить войну, развязанную Россией в Украине, отметили в МИД КНР
Китай будет продолжать посреднические усилия, чтобы прекратить войну, развязанную Россией в Украине, отметили в МИД КНР
Фото: wikipedia.org

В Китае 26 апреля после разговора председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса". Об этом в Twitter написала спикер МИД Китая Хуа Чуньин.

Хуа Чуньин пообещала, что Китай направит с визитом на Украину специального представителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по "урегулированию военного конфликта".

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Контекст:

24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.

Орбан поддержал "мирный план Китая".

Теги: Китай, Си Цзиньпин, КНР, Владимир Зеленский
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