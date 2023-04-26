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"Долгий и содержательный разговор". Зеленский и Си Цзиньпин провели почти часовые переговоры по телефону

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Зеленский побеседовал с лидером Китая
Зеленский побеседовал с лидером Китая
Фото: president.gov.ua

Председатель КНР Си Цзиньпин 26 апреля провел первый с начала полномасштабного российского вторжения в Украину телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

"У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений", – написал Зеленский.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров уточнил в Facebook, что телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина продолжался почти час.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/pfbid0H4V4q14Yj1TC5LRUJZp4T2KG9KeBQT9NrCQPgeLwJRbZaRdufzkRYZ5zzH4vKgN1l

Спикер министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин в Twitter по итогам разговора лидеров стран заявила, что Китай направит с визитом в Украину специального представителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию военного конфликта.

Она добавила, что Китай предоставил Украине несколько партий гуманитарной помощи и будет продолжать оказывать помощь в меру своих возможностей.

Спикер написала, что сейчас "важно воспользоваться возможностью и создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса", как она назвала войну, развязанную Россией в Украине.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

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Контекст:

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что звонок Си Цзиньпина президенту Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет". В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

В интервью AP, которое вышло 29 марта, Зеленский заявил, что ждет Си Цзиньпина в Украине.

Глава Украинского государства считает, что Си Цзиньпин относится к тем мировым лидерам, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины в войне, развязанной Россией. Государствам, которые колеблются, Украина все равно посылает сигналы о готовности "встречаться, обсуждать, говорить" и ждет от них ответа, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Украина, Китай, Си Цзиньпин, переговоры, КНР, Ukraine, China, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент
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