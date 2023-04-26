"Долгий и содержательный разговор". Зеленский и Си Цзиньпин провели почти часовые переговоры по телефону

"У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений", – написал Зеленский.

I had a long and meaningful phone call with * President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

Спикер президента Украины Сергей Никифоров уточнил в Facebook, что телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина продолжался почти час.

Спикер министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин в Twitter по итогам разговора лидеров стран заявила, что Китай направит с визитом в Украину специального представителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию военного конфликта.

China will send the Special Representative of the Chinese Government on Eurasian Affairs to Ukraine and other countries to have in-depth communication with all parties on political settlement of the Ukraine crisis. — Hua Chunying * (@SpokespersonCHN) April 26, 2023

Она добавила, что Китай предоставил Украине несколько партий гуманитарной помощи и будет продолжать оказывать помощь в меру своих возможностей.

China has provided multiple batches of humanitarian assistance to Ukraine and will keep providing help to the best of its ability. — Hua Chunying * (@SpokespersonCHN) April 26, 2023

Спикер написала, что сейчас "важно воспользоваться возможностью и создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса", как она назвала войну, развязанную Россией в Украине.

With rational thinking and voices now on the rise, it is important to seize the opportunity and build up favorable conditions for the political settlement of the crisis. — Hua Chunying * (@SpokespersonCHN) April 26, 2023

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

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