"Не имеем права, чтобы у Украины были слабые места". Зеленский провел ставку, обсуждались самые сложные направления на фронте

На заседании среди прочего Зеленский обсудил с присутствующими итоги встречи в формате "Рамштайн" Фото: president.gov.ua

"Актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в том числе по самым сложным направлениям", – написал он.

По словам главы государства, командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" на заседании доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

"Каждое из направлений обороны Украины важно. Не имеем права, чтобы у Украины были слабые места", – заявил Зеленский.

Он добавил, что участники заседания ставки подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

"Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но нужно ускорять темпы поставок оружия, ведь каждый день задержки – это жизни наших бойцов", – подчеркнул украинский лидер.

Также на заседании обсудили ход комплектования личным составом и техникой недавно созданных бригад украинских сил обороны.

"Бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы", – резюмировал Зеленский.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 17 апреля.