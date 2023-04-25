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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не имеем права, чтобы у Украины были слабые места". Зеленский провел ставку, обсуждались самые сложные направления на фронте

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На заседании среди прочего Зеленский обсудил с присутствующими итоги встречи в формате "Рамштайн"
На заседании среди прочего Зеленский обсудил с присутствующими итоги встречи в формате "Рамштайн"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел 25 апреля заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в том числе по самым сложным направлениям", – написал он.

По словам главы государства, командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" на заседании доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

"Каждое из направлений обороны Украины важно. Не имеем права, чтобы у Украины были слабые места", – заявил Зеленский.

Он добавил, что участники заседания ставки подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

"Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но нужно ускорять темпы поставок оружия, ведь каждый день задержки – это жизни наших бойцов", – подчеркнул украинский лидер.

Также на заседании обсудили ход комплектования личным составом и техникой недавно созданных бригад украинских сил обороны.

"Бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы", – резюмировал Зеленский.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 17 апреля.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

11-я встреча в формате "Рамштайн" состоялась 21 апреля. Ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины стали ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.

Теги: Украина, оружие, Вооруженные силы Украины, вооружение, боеприпасы, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, заседание, российские оккупанты, контактная группа Рамштайн, деоккупация, контрнаступление, победа
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