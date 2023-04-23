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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обсудил с Уоллесом укрепление украинской армии и обучение военных

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Резников встретился с Уоллесом 21 апреля
Резников встретился с Уоллесом 21 апреля
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников на встрече с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом 21 апреля обсудили укрепление возможностей Вооруженных сил Украины. Об этом Резников сообщил в Twitter 22 апреля.

"Всегда рад видеть своего коллегу и большого друга Украины Бена Уоллеса на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Мы обсудили дальнейшее укрепление возможностей украинской армии, включая обучение наших военнослужащих", – написал он.

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

11-я встреча в формате "Рамштайн" состоялась 21 апреля. Ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины стали ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащихК ней присоединились более 10 стран-партнеров.

В курс входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. 5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что программу расширили – в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ

В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Бен Уоллес, контактная группа Рамштайн
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