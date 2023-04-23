Резников обсудил с Уоллесом укрепление украинской армии и обучение военных

"Всегда рад видеть своего коллегу и большого друга Украины Бена Уоллеса на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Мы обсудили дальнейшее укрепление возможностей украинской армии, включая обучение наших военнослужащих", – написал он.

It's always a pleasure to see my colleague and a great friend of Ukraine @BWallaceMP at #Ramstein Meeting. We discussed further strengthening capabilities of the #UAarmy including training of our service members.

* pic.twitter.com/bhpq2rcdza — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 22, 2023

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

11-я встреча в формате "Рамштайн" состоялась 21 апреля. Ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины стали ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.