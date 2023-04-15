Минобороны Великобритании показало тренировку украинских военных на "грозной" САУ AS90

"Встречайте грозную 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку AS90, на которой британская армия тренирует украинских танкистов", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что эта программа является частью "неизменного обязательства" Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против страны-агрессора России.
* Meet the formidable AS90 155mm self-propelled gun that the @BritishArmy has been delivering training on to Ukrainian tank crews.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 14, 2023
* The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/GqiHUx9zdG
По данным британского портала Army, AS90 состоит на вооружении трех полевых полков королевской конной артиллерии и королевской артиллерии.
AS90 оснащена 155-миллиметровым стволом 39-го калибра. В ходе испытаний две пушки AS90 смогли доставить общую полезную нагрузку весом 261 кг по одной цели менее чем за 10 секунд.
Автоматизированная система заряжания позволяет орудию вести огонь очередями по три выстрела менее чем за 10 секунд, с интенсивной скоростью шесть выстрелов в минуту в течение трех минут и с постоянной скоростью два выстрела в минуту.
Орудие оснащено системой отдачи и гидрогазовой подвеской, которая позволяет башне поворачиваться и вести огонь на 360 градусов.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих.
Кроме того, в ноябре ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").
Всего, согласно данным Генштаба ВСУ, за 2022 год за границей прошли обучение более 20 тыс. украинских военнослужащих.