Минобороны Великобритании показало тренировку украинских военных на "грозной" САУ AS90

AS90 состоит на вооружении трех полевых полков королевской конной артиллерии и королевской артиллерии Великобритании Фото: ЕРА

"Встречайте грозную 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку AS90, на которой британская армия тренирует украинских танкистов", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что эта программа является частью "неизменного обязательства" Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против страны-агрессора России.

* Meet the formidable AS90 155mm self-propelled gun that the @BritishArmy has been delivering training on to Ukrainian tank crews.



* The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/GqiHUx9zdG — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 14, 2023

По данным британского портала Army, AS90 состоит на вооружении трех полевых полков королевской конной артиллерии и королевской артиллерии.

AS90 оснащена 155-миллиметровым стволом 39-го калибра. В ходе испытаний две пушки AS90 смогли доставить общую полезную нагрузку весом 261 кг по одной цели менее чем за 10 секунд.

Автоматизированная система заряжания позволяет орудию вести огонь очередями по три выстрела менее чем за 10 секунд, с интенсивной скоростью шесть выстрелов в минуту в течение трех минут и с постоянной скоростью два выстрела в минуту.

Орудие оснащено системой отдачи и гидрогазовой подвеской, которая позволяет башне поворачиваться и вести огонь на 360 градусов.