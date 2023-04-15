ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Великобритании показало тренировку украинских военных на "грозной" САУ AS90

AS90 состоит на вооружении трех полевых полков королевской конной артиллерии и королевской артиллерии Великобритании
AS90 состоит на вооружении трех полевых полков королевской конной артиллерии и королевской артиллерии Великобритании
Фото: ЕРА

Украинские военные проходят в Великобритании обучение эксплуатации самоходной артиллерийской установки AS90. Британское минобороны 14 апреля показало в Twitter, как украинцы проводят тренировку на САУ.

"Встречайте грозную 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку AS90, на которой британская армия тренирует украинских танкистов", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что эта программа является частью "неизменного обязательства" Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против страны-агрессора России.

По данным британского портала Army, AS90 состоит на вооружении трех полевых полков королевской конной артиллерии и королевской артиллерии.

AS90 оснащена 155-миллиметровым стволом 39-го калибра. В ходе испытаний две пушки AS90 смогли доставить общую полезную нагрузку весом 261 кг по одной цели менее чем за 10 секунд.

Автоматизированная система заряжания позволяет орудию вести огонь очередями по три выстрела менее чем за 10 секунд, с интенсивной скоростью шесть выстрелов в минуту в течение трех минут и с постоянной скоростью два выстрела в минуту.

Орудие оснащено системой отдачи и гидрогазовой подвеской, которая позволяет башне поворачиваться и вести огонь на 360 градусов.

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих

Кроме того, в ноябре ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Всего, согласно данным Генштаба ВСУ, за 2022 год за границей прошли обучение более 20 тыс. украинских военнослужащих.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Великобритания, военные, вооружение, артиллерия, Минобороны, ВСУ, украинцы, война России против Украины, военнослужащий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Галина ГРИШИНА
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
Галина ГРИШИНА
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Галина ГРИШИНА
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Галина ГРИШИНА
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Галина ГРИШИНА
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
Галина ГРИШИНА
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
Галина ГРИШИНА
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Галина ГРИШИНА
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в леопардовом бикини с цепочками. Фото
57-летняя Херли снялась в леопардовом бикини с цепочками. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (274185)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (143058)
3
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов (79575)
4
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (74595)
5
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других (61845)
6
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (60293)
7
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (55401)
8
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (45126)
 
 
 
 