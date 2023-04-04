"Нужно всего две минуты". В ВСУ показали работу французских САУ CAESAR

"Французская 155-миллиметровая САУ на вооружении украинской армии. Быстрее и точнее советской САУ "Мста". Для развертывания нужно всего две минуты", – написал Тарнавский.
В подписи к видео с передовой он отметил, что при помощи CAESAR украинские бойцы "искусно уничтожают врага", в частности, в Донецкой области.
В апреле 2022 года о предоставлении Украине САУ CAESAR объявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ CAESAR уже на передовой, их применяют украинские военные.
В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц CAESAR и еще шесть следуют в страну.
19 января 2023 года стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ CAESAR французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.
13 февраля в Минобороны Украины проинформировали, что Дания передала ВСУ все свои гаубицы CAESAR.
3 апреля стало известно, что Дания и Норвегия передадут Украине 8 тыс. артснарядов к САУ CAESAR.