"Нужно всего две минуты". В ВСУ показали работу французских САУ CAESAR

По словам Тарнавского, CAESAR быстрее и точнее советской САУ "Мста" Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку / Facebook

"Французская 155-миллиметровая САУ на вооружении украинской армии. Быстрее и точнее советской САУ "Мста". Для развертывания нужно всего две минуты", – написал Тарнавский.

В подписи к видео с передовой он отметил, что при помощи CAESAR украинские бойцы "искусно уничтожают врага", в частности, в Донецкой области.