ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нужно всего две минуты". В ВСУ показали работу французских САУ CAESAR

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Тарнавского, CAESAR быстрее и точнее советской САУ "Мста"
По словам Тарнавского, CAESAR быстрее и точнее советской САУ "Мста"
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку / Facebook

Самоходные артиллерийские установки CAESAR помогают Вооруженным силам Украины наносить существенный урон российским оккупантам. Об этом 4 апреля в Telegram заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Французская 155-миллиметровая САУ на вооружении украинской армии. Быстрее и точнее советской САУ "Мста". Для развертывания нужно всего две минуты", – написал Тарнавский.

В подписи к видео с передовой он отметил, что при помощи CAESAR украинские бойцы "искусно уничтожают врага", в частности, в Донецкой области.

Контекст:

В апреле 2022 года о предоставлении Украине САУ CAESAR объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ CAESAR уже на передовой, их применяют украинские военные.

В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц CAESAR и еще шесть следуют в страну.

19 января 2023 года стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ CAESAR французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.

13 февраля в Минобороны Украины проинформировали, что Дания передала ВСУ все свои гаубицы CAESAR.

3 апреля стало известно, что Дания и Норвегия передадут Украине 8 тыс. артснарядов к САУ CAESAR.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Caesar, Александр Тарнавский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
Галина ГРИШИНА
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
Галина ГРИШИНА
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
Галина ГРИШИНА
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
56-летняя Хайек показала растяжку
56-летняя Хайек показала растяжку
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Галина ГРИШИНА
Названа самая модная стрижка 2023 года
Названа самая модная стрижка 2023 года
Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре
Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре
53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото
53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Как правильно варить макаронные изделия, чтобы они не слипались
Как правильно варить макаронные изделия, чтобы они не слипались
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (77742)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (63065)
3
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (45426)
4
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (33076)
5
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе (27292)
6
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (24218)
7
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить? (20114)
8
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (16598)
 
 
 
 