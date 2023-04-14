САУ CAESAR, переданные Данией, будут в Украине в ближайшие недели – минобороны

В ведомстве заявили, что обучение украинских военных на CAESAR завершено и они готовы к применению этого оружия.
"Это большое и очень значимое пожертвование, которое очень востребовано Украиной. Нет сомнений в том, что оно нужное, и с окончанием курса подготовки и обучения украинцы смогут применить его на поле боя, где это будет иметь явное значение", – сказал и.о. министра обороны.
В апреле 2022 года о предоставлении Украине САУ CAESAR объявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ CAESAR уже на передовой, их применяют украинские военные.
В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц CAESAR и еще шесть следуют в страну.
19 января 2023 года стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ CAESAR французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.
13 февраля в Минобороны Украины проинформировали, что Дания передала ВСУ все свои гаубицы CAESAR в количестве 19 единиц.
3 апреля стало известно, что Дания и Норвегия передадут Украине 8 тыс. артснарядов к САУ CAESAR.