САУ CAESAR, переданные Данией, будут в Украине в ближайшие недели – минобороны

Дания передаст Украине все свои CAESAR Фото: EPA

В ведомстве заявили, что обучение украинских военных на CAESAR завершено и они готовы к применению этого оружия.

"Это большое и очень значимое пожертвование, которое очень востребовано Украиной. Нет сомнений в том, что оно нужное, и с окончанием курса подготовки и обучения украинцы смогут применить его на поле боя, где это будет иметь явное значение", – сказал и.о. министра обороны.