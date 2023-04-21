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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг заявил, что обеспечить боеприпасами уже переданную Украине технику важнее, чем обсуждать поставку новой

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Столтенберг призвал союзников Украины продолжать поставки средств ПВО и боеприпасов
Столтенберг призвал союзников Украины продолжать поставки средств ПВО и боеприпасов
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одним из приоритетов работы группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" – обеспечение Украины наземными системами ПВО. Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода", опубликованным 21 апреля.

"Прежде всего, важна противовоздушная оборона, и противовоздушная оборона может осуществляться как из наземных систем, так и из самолетов. Сейчас основное внимание уделяется наземным системам. Украина получила несколько самолетов из Польши и Словакии И я считаю, что нужно постоянно производить оценку и обсуждать вопросы новых систем, в том числе самолетов", – сказал Столтенберг.

В то же время он добавил, что очень важно обеспечивать боеприпасами те системы и технику, которую уже получила Украина. 

"Нам нужно огромное количество боеприпасов, запасных частей, технического обслуживания, ремонтных средств, чтобы гарантировать, что тысячи систем, учитывая многие системы ПВО, работают как положено. Поэтому я считаю, что поддержка уже предоставленных систем столь же важна, возможно, даже важнее, чем обсуждение новых систем", – отметил генсек НАТО.

В то же время во на заседании контактной группы Столтенберг призвал союзников Украины продолжать поставки средств ПВО и боеприпасов, а также продолжать обучать украинских солдат. 

Контекст:

21 апреля прошла 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевые вопросы – ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

По итогам встречи министра обороны США Ллойд Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.

Теги: Украина, НАТО, Словакия, Йенс Столтенберг, ПВО, оборона, боеприпасы, контактная группа Рамштайн
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