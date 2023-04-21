Столтенберг заявил, что обеспечить боеприпасами уже переданную Украине технику важнее, чем обсуждать поставку новой

"Прежде всего, важна противовоздушная оборона, и противовоздушная оборона может осуществляться как из наземных систем, так и из самолетов. Сейчас основное внимание уделяется наземным системам. Украина получила несколько самолетов из Польши и Словакии И я считаю, что нужно постоянно производить оценку и обсуждать вопросы новых систем, в том числе самолетов", – сказал Столтенберг.

В то же время он добавил, что очень важно обеспечивать боеприпасами те системы и технику, которую уже получила Украина.

"Нам нужно огромное количество боеприпасов, запасных частей, технического обслуживания, ремонтных средств, чтобы гарантировать, что тысячи систем, учитывая многие системы ПВО, работают как положено. Поэтому я считаю, что поддержка уже предоставленных систем столь же важна, возможно, даже важнее, чем обсуждение новых систем", – отметил генсек НАТО.

В то же время во на заседании контактной группы Столтенберг призвал союзников Украины продолжать поставки средств ПВО и боеприпасов, а также продолжать обучать украинских солдат.