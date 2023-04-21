В интересах НАТО – гарантировать, что Украина победит – Столтенберг

"Мое послание президенту [Украины Владимиру] Зеленскому вчера в Киеве заключалось в том, что НАТО поддерживал Украину в течение многих лет, и мы поддерживаем Украину сейчас, когда Украина продолжает отражать агрессию президента [России Владимира] Путина против их страны. И мы будем рядом с Украиной в будущем, сколько потребуется. Это будет трагедия для украинцев – если победит президент Путин. И также опасно для союзников по НАТО", – сказал Столтенберг.
Он добавил, что в случае победы России все авторитарные лидеры увидят, что используя военную силу, можно получить то, что они хотят.
"Это сделает мир более опасным, а союзников НАТО – более уязвимыми. Мое послание союзникам по НАТО заключается в том, что в наших интересах безопасности гарантировать, что Украина победит. И победит как суверенная нация", – добавил генсек НАТО.
Его спросили, способна ли, по его мнению, российская армия вести войну. Столтенберг ответил, что не стоит недооценивать врага.
"Я не стану спекулировать по этому поводу, потому что война или войны по своей природе непредсказуемы. И мы никогда не должны недооценивать россиян. Они доказали, что стремятся вести агрессивные действия против Украины. Война началась не в прошлом году. Это началось в 2014 году. Но именно поэтому месседж всем союзникам и партнерам по НАТО и контактной группе по обороне в Украине состоит в том, что мы должны быть готовы к долгосрочным мерам, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал Столтенберг.
В то же время он добавил, что верит, что контрнаступление ВСУ будет успешным.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.
20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы обороны Украины ведут подготовку к активизации боевых действий. "Готовимся к нашим активным [наступательным] действиям на фронте, они неизбежны", – сказал президент.