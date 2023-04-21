В интересах НАТО – гарантировать, что Украина победит – Столтенберг

Столтенберг: Мы будем рядом с Украиной в будущем столько, сколько потребуется Фото: EPA

"Мое послание президенту [Украины Владимиру] Зеленскому вчера в Киеве заключалось в том, что НАТО поддерживал Украину в течение многих лет, и мы поддерживаем Украину сейчас, когда Украина продолжает отражать агрессию президента [России Владимира] Путина против их страны. И мы будем рядом с Украиной в будущем, сколько потребуется. Это будет трагедия для украинцев – если победит президент Путин. И также опасно для союзников по НАТО", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что в случае победы России все авторитарные лидеры увидят, что используя военную силу, можно получить то, что они хотят.

"Это сделает мир более опасным, а союзников НАТО – более уязвимыми. Мое послание союзникам по НАТО заключается в том, что в наших интересах безопасности гарантировать, что Украина победит. И победит как суверенная нация", – добавил генсек НАТО.

Его спросили, способна ли, по его мнению, российская армия вести войну. Столтенберг ответил, что не стоит недооценивать врага.

"Я не стану спекулировать по этому поводу, потому что война или войны по своей природе непредсказуемы. И мы никогда не должны недооценивать россиян. Они доказали, что стремятся вести агрессивные действия против Украины. Война началась не в прошлом году. Это началось в 2014 году. Но именно поэтому месседж всем союзникам и партнерам по НАТО и контактной группе по обороне в Украине состоит в том, что мы должны быть готовы к долгосрочным мерам, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал Столтенберг.

В то же время он добавил, что верит, что контрнаступление ВСУ будет успешным.