Столтенберг заявил, что необходимо увеличить военную поддержку Украины

"Я только вчера вечером вернулся из Киева, где встретился с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, и его послание заключалось в том, что он действительно ценит и приветствует решительную поддержку, которую союзники и партнеры по НАТО оказывают Украине, но также рассчитывает на то, что мы будем продолжать поддерживать Украину в будущем", – сказал Столтенберг.

Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за его руководство на встрече и поприветствовал новый пакет помощи Соединенных Штатов для Украины, который включает боеприпасы для HIMARS и противотанковые ракеты. Также генсек НАТО отметил заявления Дании и Нидерландов о поставках Украине бронетехники.

Генеральный секретарь призвал союзников Украины продолжать поставки средств ПВО и боеприпасов, а также продолжать обучать украинских солдат.

НАТО сотрудничает с промышленностью, чтобы нарастить производство оружия и боеприпасов и пополнить запасы союзников, отметил Столтенберг.

В рамках встречи в Рамштайне он также провел переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Сегодня прошла 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевые вопросы – ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.