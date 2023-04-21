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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг заявил, что необходимо увеличить военную поддержку Украины

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Столтенберг призвал союзников Украины продолжать поставки средств ПВО и боеприпасов
Столтенберг призвал союзников Украины продолжать поставки средств ПВО и боеприпасов
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что важно увеличить военную поддержку Украины, поскольку она "продолжает защищаться от жестокой агрессивной войны России". Об этом он сказал во время заседания группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 21 апреля, сообщила пресс-служба НАТО.

"Я только вчера вечером вернулся из Киева, где встретился с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, и его послание заключалось в том, что он действительно ценит и приветствует решительную поддержку, которую союзники и партнеры по НАТО оказывают Украине, но также рассчитывает на то, что мы будем продолжать поддерживать Украину в будущем", – сказал Столтенберг.

Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за его руководство на встрече и поприветствовал новый пакет помощи Соединенных Штатов для Украины, который включает боеприпасы для HIMARS и противотанковые ракеты. Также генсек НАТО отметил заявления Дании и Нидерландов о поставках Украине бронетехники.

Генеральный секретарь призвал союзников Украины продолжать поставки средств ПВО и боеприпасов, а также продолжать обучать украинских солдат. 

НАТО сотрудничает с промышленностью, чтобы нарастить производство оружия и боеприпасов и пополнить запасы союзников, отметил Столтенберг. 

В рамках встречи в Рамштайне он также провел переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Сегодня прошла 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевые вопросы – ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

СМИ сообщали, что Украина на 11-м "Рамштайне" будет просить о срочной помощи с ПВО.

Резников также говорил перед началом встречи, что приоритетами Украины на 11-м заседании "Рамштайна" являются ПВО, боеприпасы и поддержка бронетехники.

Теги: США, Украина, НАТО, Нидерланды, Дания, Пентагон, Йенс Столтенберг, ПВО, военная помощь, Алексей Резников, боеприпасы, бронетехника, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, HIMARS, контактная группа Рамштайн
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