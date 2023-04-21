Украина де-факто уже часть пространства безопасности НАТО – Резников

"Я рад, что получил зеленый свет для нашего тесного сотрудничества с NSPA, закупочным агентством НАТО. Это будет включать в себя Национальный обзор закупок и лучшие в своем роде советы для Министерства обороны Украины", – написал Резников.

Украине необходимы "отличные" оборонные закупки для того, чтобы выиграть войну и быть эффективными в будущем, отметил глава Министерства обороны.

"Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО. Мы де-факто уже являемся частью пространства безопасности Альянса. Я выразил надежду, что это ускорит принятие политических решений по интеграции нашей страны в НАТО", – подчеркнул министр.

Excellent discussion with NATO Secretary General @jensstoltenberg

I expressed my gratitude to him for coordinating the Alliance's assistance to Ukraine.

On the eve of the Vilnius summit, a number of concrete projects were discussed.



I’m happy to have a green light for our close… pic.twitter.com/jcmndb8FOo — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Сегодня проходит 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевые вопросы – ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.