Украина де-факто уже часть пространства безопасности НАТО – Резников

"Я рад, что получил зеленый свет для нашего тесного сотрудничества с NSPA, закупочным агентством НАТО. Это будет включать в себя Национальный обзор закупок и лучшие в своем роде советы для Министерства обороны Украины", – написал Резников.
Украине необходимы "отличные" оборонные закупки для того, чтобы выиграть войну и быть эффективными в будущем, отметил глава Министерства обороны.
"Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО. Мы де-факто уже являемся частью пространства безопасности Альянса. Я выразил надежду, что это ускорит принятие политических решений по интеграции нашей страны в НАТО", – подчеркнул министр.
Excellent discussion with NATO Secretary General @jensstoltenberg— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023
I expressed my gratitude to him for coordinating the Alliance's assistance to Ukraine.
On the eve of the Vilnius summit, a number of concrete projects were discussed.
I’m happy to have a green light for our close… pic.twitter.com/jcmndb8FOo
Сегодня проходит 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевые вопросы – ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. 20 апреля в Киеве он подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО и все члены Альянса с этим согласны.