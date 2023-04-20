Резников о дальнейшей помощи союзников: Мы много раз слышали: "Нет, это невозможно". Но я своими глазами видел, как невозможное становится возможным

По его словам, системы Patriots, IRIS-T, NASAMS а также истребители МиГ-29 – важные, но не последние шаги на пути достижения этой цели.
"Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужны истребители НАТО. Мы много раз слышали: "Нет, это невозможно". Но я своими глазами видел, как невозможное может стать возможным", – считает глава Минобороны.
Он подчеркнул, что украинцы благодарны всем союзниками, которые помогли Украине пережить зиму.
"Мы никогда не забудем, как благодаря состраданию и помощи наших друзей мы смогли сохранить свет и тепло в наших домах прошлой зимой", – говорится в сообщении.
21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии состоится очередная встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. По данным Financial Times, Киев будет просить о срочных поставках боеприпасов для ПВО.
Our top priority is to quickly build a multi-level air defense/anti-missile defense system.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 20, 2023
Patriots, IRIS-T, NASAMS, and MiG-29 are the most recent, but not the final, steps towards this goal. Given the kremlin's barbaric tactics, we need NATO-style fighter jets.
We've heard…
США 19 апреля объявили о новом пакете помощи Украине, в который войдут боеприпасы для HIMARS, ракеты TOW, артиллерийские снаряды и другое оружие и оборудование. Стоимость пакета составит $325 млн.
19 апреля первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что Украина получила системы противовоздушной обороны Patriot от трех стран – США, Нидерландов и Германии.
19 апреля стало известно, что Германия передала Украине второй из четырех обещанных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T.
Словакия вместе с Польшей согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29. 17 апреля минобороны страны сообщило, что все они уже в Украине.
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он.