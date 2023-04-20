Резников о дальнейшей помощи союзников: Мы много раз слышали: "Нет, это невозможно". Но я своими глазами видел, как невозможное становится возможным

По его словам, системы Patriots, IRIS-T, NASAMS а также истребители МиГ-29 – важные, но не последние шаги на пути достижения этой цели.

"Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужны истребители НАТО. Мы много раз слышали: "Нет, это невозможно". Но я своими глазами видел, как невозможное может стать возможным", – считает глава Минобороны.

Он подчеркнул, что украинцы благодарны всем союзниками, которые помогли Украине пережить зиму.

"Мы никогда не забудем, как благодаря состраданию и помощи наших друзей мы смогли сохранить свет и тепло в наших домах прошлой зимой", – говорится в сообщении.

21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии состоится очередная встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. По данным Financial Times, Киев будет просить о срочных поставках боеприпасов для ПВО.