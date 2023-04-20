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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о дальнейшей помощи союзников: Мы много раз слышали: "Нет, это невозможно". Но я своими глазами видел, как невозможное становится возможным

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Глава Минобороны назвал приоритетные задачи в защите Украины
Глава Минобороны назвал приоритетные задачи в защите Украины
Фото: ЕРА

Первоочередной задачей Украины на данный момент является быстрое построение многоуровневой противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников 20 апреля написал в Twitter.

По его словам, системы Patriots, IRIS-T, NASAMS а также истребители МиГ-29 – важные, но не последние шаги на пути достижения этой цели.

"Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужны истребители НАТО. Мы много раз слышали: "Нет, это невозможно". Но я своими глазами видел, как невозможное может стать возможным", – считает глава Минобороны.

Он подчеркнул, что украинцы благодарны всем союзниками, которые помогли Украине пережить зиму.

"Мы никогда не забудем, как благодаря состраданию и помощи наших друзей мы смогли сохранить свет и тепло в наших домах прошлой зимой", – говорится в сообщении.

21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии состоится очередная встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. По данным Financial Times, Киев будет просить о срочных поставках боеприпасов для ПВО.

Контекст:

США 19 апреля объявили о новом пакете помощи Украине, в который войдут боеприпасы для HIMARS, ракеты TOW, артиллерийские снаряды и другое оружие и оборудование. Стоимость пакета составит $325 млн.

19 апреля первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что Украина получила системы противовоздушной обороны Patriot от трех стран – США, Нидерландов и Германии.

19 апреля стало известно, что Германия передала Украине второй из четырех обещанных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T.

Словакия вместе с Польшей согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29. 17 апреля минобороны страны сообщило, что все они уже в Украине.

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он.

Теги: Министерство обороны Украины, военная техника, ПВО, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, МиГ-29
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