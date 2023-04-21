Остин подтвердил обучение украинских военных на Abrams через несколько недель. Милли назвал танк "самым современным"

Танки Abrams, которые украинцы будут использовать для обучения, прибудут в Германию в ближайшие несколько недель, отметил Остин Фото: EPA

Об этом он сказал 21 апреля на пресс-конференции по итогам 11-го заседания группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Мероприятие транслировалось в YouTube телеканала "Еспресо".

СМИ сообщали, что 31 танк Abrams должны доставить на полигон в Германии в конце мая, после чего около 250 украинских военных начнут учения, которые продлятся около 10 недель.

"Танки M1, которые украинцы будут использовать для обучения, прибудут в Германию в ближайшие несколько недель", – отметил Остин.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, который также принимал участие в пресс-конференции, подчеркнул, что Abrams – "самые современные танки на сегодня".

"Как только они будут задействованы во время боев, мы увидим, как кардинально изменится ситуация. Никто, к сожалению, не учил танкистов, как управлять этой техникой, как совершать обстрелы. И поэтому сейчас для нас основным приоритетом является обучение достаточного количества бригад танкистов, которые будут воевать на этой технике, разрабатывать тактики и будут действительно эффективны", – указал Милли.