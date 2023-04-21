Остин подтвердил обучение украинских военных на Abrams через несколько недель. Милли назвал танк "самым современным"

Об этом он сказал 21 апреля на пресс-конференции по итогам 11-го заседания группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Мероприятие транслировалось в YouTube телеканала "Еспресо".
СМИ сообщали, что 31 танк Abrams должны доставить на полигон в Германии в конце мая, после чего около 250 украинских военных начнут учения, которые продлятся около 10 недель.
"Танки M1, которые украинцы будут использовать для обучения, прибудут в Германию в ближайшие несколько недель", – отметил Остин.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, который также принимал участие в пресс-конференции, подчеркнул, что Abrams – "самые современные танки на сегодня".
"Как только они будут задействованы во время боев, мы увидим, как кардинально изменится ситуация. Никто, к сожалению, не учил танкистов, как управлять этой техникой, как совершать обстрелы. И поэтому сейчас для нас основным приоритетом является обучение достаточного количества бригад танкистов, которые будут воевать на этой технике, разрабатывать тактики и будут действительно эффективны", – указал Милли.
США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден. Украинские военные могут начать обучение на танках Abrams уже через несколько недель, сообщили в Белом доме 25 января.
Министр армии Соединенных Штатов Кристин Вормут 23 февраля говорила, что США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки Abrams в Украину.
В Пентагоне искали способ, как ускорить поставку, и 21 марта пресс-секретарь американского оборонного ведомства Пэт Райдер заявил на брифинге, что США решили передать ВСУ Abrams версии M1A1 (изначально планировалось предоставление M1A2) и это позволит поставить танки в Украину до осени.
По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".