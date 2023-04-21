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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США начнут обучение украинских военных на танках Abrams через несколько недель – Associated Press

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Украинские военные скоро начнут учиться использовать и ремонтировать танки Abrams
Украинские военные скоро начнут учиться использовать и ремонтировать танки Abrams
Фото: EPA

США приступят к тренировкам украинских военных по использованию и обслуживанию танков Abrams в начале лета. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на комментарий анонимных американских чиновников 21 апреля.

31 танк Abrams должны доставить на полигон в Германии в конце мая, после чего украинские военные начнут учения, которые продлятся около 10 недель.

Танки, на которых будут учиться украинские военнослужащие, не будут переданы Украине. Те, которые отправят на фронт, пока ремонтируют и переоборудуют под нужды Украины. Цель состоит в том, чтобы военные уже были обучены и могли немедленно отправиться в бой, когда танки будут готовы.

Участие в тренировках примут около 250 украинских солдат. Одни будут учиться управлять танками, другие – ремонтировать и обслуживать их. После первых 10 недель обучения может быть предоставлена дополнительная подготовка по ведению боя и маневрированию.

Контекст:

США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден. Украинские военные могут начать обучение на танках Abrams уже через несколько недель, сообщили в Белом доме 25 января.

Министр армии Соединенных Штатов Кристин Вормут 23 февраля говорила, что США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки Abrams в Украину. 

В Пентагоне искали способ, как ускорить поставку, и 21 марта пресс-секретарь американского оборонного ведомства Пэт Райдер заявил на брифинге, что США решили передать ВСУ Abrams версии M1A1 (изначально планировалось предоставление M1A2) и это позволит поставить танки в Украину до осени. 

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, танки, военные учения, война России против Украины, Abrams
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