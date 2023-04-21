США начнут обучение украинских военных на танках Abrams через несколько недель – Associated Press

31 танк Abrams должны доставить на полигон в Германии в конце мая, после чего украинские военные начнут учения, которые продлятся около 10 недель.

Танки, на которых будут учиться украинские военнослужащие, не будут переданы Украине. Те, которые отправят на фронт, пока ремонтируют и переоборудуют под нужды Украины. Цель состоит в том, чтобы военные уже были обучены и могли немедленно отправиться в бой, когда танки будут готовы.

Участие в тренировках примут около 250 украинских солдат. Одни будут учиться управлять танками, другие – ремонтировать и обслуживать их. После первых 10 недель обучения может быть предоставлена дополнительная подготовка по ведению боя и маневрированию.