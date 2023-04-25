Боррель призвал лидеров Китая и Бразилии побывать в Украине, прежде чем выступать в качестве миротворцев

Боррель напомнил, что "нельзя ставить на одну доску агрессора и его жертву" Фото: EPA

Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула да Силва недавно выдвинули "некоторые идеи" о мирных переговорах РФ и Украины

"Для надежных, честных мирных усилий они должны поговорить с Киевом и поехать туда, чтобы увидеть агрессию глазами тех, кого бомбили", – сказал Боррель.

Дипломат подчеркнул, что он также выступает за мир, однако мир, по его убеждению, "должен быть справедливым", а до тех пор необходимо поддерживать Украину.

Он добавил, что ЕС не может принять "такой доброжелательный подход", когда обе стороны одинаково обвиняются в войне.

"Есть агрессор, нарушивший Устав ООН и вторгшийся в другую страну. И есть жертва этой агрессии. Нельзя ставить на одну доску агрессора и его жертву, поэтому мы поддерживаем Украину", – сказал глава дипломатии Евросоюза.

Говоря в целом о позиции Пекина по войне России против Украины, Боррель призвал Китай соблюдать международные правила "полностью", а не "выборочно", поскольку КНР как постоянный член Совета Безопасности ООН несет ответственность за защиту Устава ООН.