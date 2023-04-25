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Боррель призвал лидеров Китая и Бразилии побывать в Украине, прежде чем выступать в качестве миротворцев

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Боррель напомнил, что "нельзя ставить на одну доску агрессора и его жертву"
Боррель напомнил, что "нельзя ставить на одну доску агрессора и его жертву"
Фото: EPA

Лидеры Китая и Бразилии, не посещавшие Украину с начала полномасштабного вторжения России, должны приехать туда и увидеть войну глазами жертв агрессии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге 24 апреля, сообщает Euronews.

Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула да Силва недавно выдвинули "некоторые идеи" о мирных переговорах РФ и Украины

"Для надежных, честных мирных усилий они должны поговорить с Киевом и поехать туда, чтобы увидеть агрессию глазами тех, кого бомбили", – сказал Боррель.

Дипломат подчеркнул, что он также выступает за мир, однако мир, по его убеждению, "должен быть справедливым", а до тех пор необходимо поддерживать Украину. 

Он добавил, что ЕС не может принять "такой доброжелательный подход", когда обе стороны одинаково обвиняются в войне.

"Есть агрессор, нарушивший Устав ООН и вторгшийся в другую страну. И есть жертва этой агрессии. Нельзя ставить на одну доску агрессора и его жертву, поэтому мы поддерживаем Украину", – сказал глава дипломатии Евросоюза.

Говоря в целом о позиции Пекина по войне России против Украины, Боррель призвал Китай соблюдать международные правила "полностью", а не "выборочно", поскольку КНР как постоянный член Совета Безопасности ООН несет ответственность за защиту Устава ООН.

Контекст:

Китай с начала полномасштабного нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Зеленский приглашал лидера Китая Си Цзиньпина в Украину, но ни визит, ни разговор между лидерами стран пока не случился. 

В начале апреля Си Цзиньпин призвал к урегулированию войны в Украине, которую он назвал "украинским кризисом", путем мирных переговоров.

16 апреля президент Бразилии Лула да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что голоса за переговоры между Украиной и РФ, которые последнее время звучат из разных частей планеты, не учитывают, что Россия не демонстрирует никакого интереса или готовности к миру.

Теги: Китай, Бразилия, Си Цзиньпин, переговоры, Совет Безопасности ООН, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, Луис Инасиу Лула да Силва, Жозеп Боррель
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