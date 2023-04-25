Президент Чехии заявил, что Китаю выгодно затягивание войны в Украине

По словам Павела, Китаю нельзя доверять посредничество в вопросе урегулирования войны между РФ и Украиной Фото: ЕРА

Он подчеркнул, что Пекину выгодно затягивание войны в Украине.

"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", – сказал чешский лидер.

По его словам, таким образом Пекин может получить дешевую нефть, газ и другие ресурсы из РФ в обмен на свое "безграничное" партнерство с Кремлем.

"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину… Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в разрешении войны в короткие сроки", – добавил Павел.