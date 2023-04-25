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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Чехии заявил, что Китаю выгодно затягивание войны в Украине

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По словам Павела, Китаю нельзя доверять посредничество в вопросе урегулирования войны между РФ и Украиной
По словам Павела, Китаю нельзя доверять посредничество в вопросе урегулирования войны между РФ и Украиной
Фото: ЕРА

Китаю нельзя доверять посредничество в вопросе урегулирования войны между страной-агрессором Россией и Украиной. Об этом в опубликованном 25 апреля интервью Politico заявил президент Чехии Петр Павел.

Он подчеркнул, что Пекину выгодно затягивание войны в Украине.

"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", – сказал чешский лидер.

По его словам, таким образом Пекин может получить дешевую нефть, газ и другие ресурсы из РФ в обмен на свое "безграничное" партнерство с Кремлем.

"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину… Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в разрешении войны в короткие сроки", – добавил Павел.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Китай с начала полномасштабного нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Китай, газ, санкции, нефть, Петр Павел, война России против Украины
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