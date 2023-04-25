Президент Чехии заявил, что Китаю выгодно затягивание войны в Украине

Он подчеркнул, что Пекину выгодно затягивание войны в Украине.
"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", – сказал чешский лидер.
По его словам, таким образом Пекин может получить дешевую нефть, газ и другие ресурсы из РФ в обмен на свое "безграничное" партнерство с Кремлем.
"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину… Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в разрешении войны в короткие сроки", – добавил Павел.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Китай с начала полномасштабного нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.