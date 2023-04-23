Страны Балтии раскритиковали посла Китая, который поставил под сомнение принадлежность Крыма Украине, и требуют от Пекина объяснений

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter, что слова китайского посла по поводу международного права и суверенитета наций "совершенно неприемлемы".

"Ожидаем разъяснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления", – подчеркнул министр.

Remarks by the Chinese Ambassador in France concerning international law and sovereignty of nations are completely unacceptable. We expect explanation from the Chinese side and complete retraction of this statement https://t.co/S937uXJGWJ — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) April 22, 2023

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что именно из-за таких заявлений у европейских стран нет доверия к Китаю в вопросе войны в Украине.

"Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество для мира в Украине", то вот китайский посол, утверждающий, что Крым – это Россия, а границы наших стран не имеют законных оснований", – написал Ландсбергис.

If anyone is still wondering why the Baltic States don't trust China to "broker peace in Ukraine", here's a Chinese ambassador arguing that Crimea is Russian and our countries' borders have no legal basis. pic.twitter.com/JaloJnSEx3 — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) April 22, 2023

Помимо этого, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в комментарии Delfi заявил о вызове китайского посла, чтобы получить разъяснения слов Лу Шайе об Украине и других странах бывшего СССР.

"Прискорбно, что представитель КНР придерживается таких взглядов", – отметил министр.

Лу Шайе в эфире канала LCI 21 апреля сказал, что "Крым с самого начала принадлежал России". Кроме этого, он отрицал суверенитет постсоветских стран. По мнению дипломата, страны бывшего СССР "не имеют действенного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран".

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко предположил, что у Лу Шайе либо "явные проблемы с географией", либо его заявление не было согласовано с позицией Пекина "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".