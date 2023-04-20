Экс-замглавы СБУ Ягун: С Крымом будет намного легче, чем с Донбассом. Потому что Крым – это капкан

"С Крымом намного легче, чем с Донбассом. Потому что Крым – это капкан. Я привожу очень простой пример: за последние 100 лет его четыре раза уже брали. За последние 100 лет. А перед этим сколько раз? В Крыму группировка без внешнего нормального снабжения продержаться не может", – сказал Ягун.
Он отметил, что Крымский мост и сейчас "не справляется" с необходимой логистикой. По мнению генерала, если украинские военные смогут подойти достаточно близко и значительно повредить или уничтожить мост, то у россиян будет "очень сложная ситуация" с обеспечением людей в Крыму, в том числе едой, а ВСУ смогут заблокировать их группировку.
"На самом деле удержать Крым очень сложно. Это капкан. Это реально капкан для тех войск... Даже если на Чонгаре поставить HIMARS, они реально очень много беды могут им там наделать. Они удержать северный Крым точно не смогут, а южный без северного... То есть либо весь Крым, либо ничего. Севастополь будет... Что, третья оборона Севастополя? Я не верю в это", – считает Ягун.
Донбасс, отметил он, отвоевать значительно сложнее, потому что там агломерация городов.
"Украина – как видно по тактике – мы же не заходим в города. А как там обходить? Ну разве что степями выйти на границу и просто создать котел – тогда они сами уйдут. Но это как один из вариантов. Но сама структура местности... Очень сложно, действительно, проводить такие рейды и атаки. На юге все-таки легче. Но я, кстати, говорил, что уникальность нашей армии в том, что они [украинские военные] совершенно нестандартно думают. И какой сюрприз они приготовят в данной ситуации, мне тяжело представить", – отметил экс-замглавы СБУ.
Однако, по его мнению, Крым также не будет деоккупирован в ближайшее время.
"Я не верю в бархатный сезон в Ялте, к сожалению... Крым – часть души, понятно, как и у всех нас, наверное. Но я не верю. Я верю в то, что мы, возможно, если все у нас сложится, в конце осени увидим какой-то свет в туннеле и будем хотя бы видеть какую-то перспективу... Я очень боюсь этих победных реляций и того, что мы очень много ждем от этого контрнаступления", – отметил Ягун.
Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку. Полный текст интервью
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в 2023 году. Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал он.
По данным украинской военной разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.