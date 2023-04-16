Ходжес: Освобождение Крыма изменит все

"Украинские войска могут уничтожить каждого россиянина в радиусе 200 км от Бахмута [Донецкой области], но это не изменит стратегической обстановки войны. Освобождение Крыма изменит все", – убежден Ходжес.

Он считает, что Украина никогда не будет в полной безопасности до тех пор, пока российские силы оккупируют Крым и могут использовать его в качестве стартовой площадки для следующей войны.

"К тому же, Украине нереально восстановить свою экономику до тех пор, пока Россия оккупирует Крым и способна блокировать доставки через Азовское море или из Одессы и Николаева. Для всех ясно, что Крым должен быть освобожден", – полагает генерал.

По его мнению, деоккупация Крыма была бы более реальной, если бы США и другие страны предоставили Украине все необходимое для этого, в частности высокоточное оружие дальнего действия, которое позволило бы сделать пребывание в Крыму "невыносимым" для российских войск.

"Например, [сделать его невыносимым] прямым ударом по флоту в Севастополе, по авиабазе в Саках, по логистическому центру в Джанкое и прочим объектам... Вы поражаете их высокоточным оружием – и российским войскам становится очень-очень трудно оставаться в Крыму", – предлагает экс-командующий войсками США в Европе.

Он подчеркивает, что такой шаг, как удары высокоточным оружием по базирующимся в Крыму оккупантам, необходим, но для него потребуется больше дальнобойного высокоточного оружия.

"Как только это будет сделано, придет время снова ударить по Крымскому мосту и изолировать Крым. Этот сценарий крайне реалистичный и на самом деле может случиться уже в конце этого лета. Но ключом ко всему является предоставление Западом оружия дальнего радиуса действия Украине", – резюмировал Ходжес.

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube