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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина будет использовать все виды оружия, чтоб освободить Крым – Данилов

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Данилов: Вооруженные силы не испытывают оружие на чужой земле, а Крым это Украина
Данилов: Вооруженные силы не испытывают оружие на чужой земле, а Крым – это Украина
Фото: president.gov.ua

Украина будет использовать любое не запрещенное международными законами вооружение для освобождения временно оккупированного Крыма. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 14 апреля в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, Вооруженные силы Украины готовятся к деоккупации полуострова и будут делать все, чтобы вернуть контроль над ним.

"Мы будем использовать весь наш арсенал, который есть в наличии. И то новое  оружие, которое делает наш оборонно-промышленный, обязательно будет применено. И безразлично: будет ли это Крым, или Донецкая, Луганская области", – заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что вопрос освобождения Крымского полуострова от агрессора – вопрос времени.

"Мне хочется, чтоб это было как можно скорее, но это зависит не только от нас", – сказал Данилов, упомянув недостаточную скорость поставки оружия от западных союзников.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

В декабре 2022 года начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

В начале января Буданов заявил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Теги: Крым, оружие, СНБО, ВСУ, война России против Украины, взрывы, Алексей Данилов, российские оккупанты
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