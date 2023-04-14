Украина будет использовать все виды оружия, чтоб освободить Крым – Данилов

По его словам, Вооруженные силы Украины готовятся к деоккупации полуострова и будут делать все, чтобы вернуть контроль над ним.
"Мы будем использовать весь наш арсенал, который есть в наличии. И то новое оружие, которое делает наш оборонно-промышленный, обязательно будет применено. И безразлично: будет ли это Крым, или Донецкая, Луганская области", – заявил секретарь СНБО.
Он отметил, что вопрос освобождения Крымского полуострова от агрессора – вопрос времени.
"Мне хочется, чтоб это было как можно скорее, но это зависит не только от нас", – сказал Данилов, упомянув недостаточную скорость поставки оружия от западных союзников.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
В декабре 2022 года начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
В начале января Буданов заявил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.