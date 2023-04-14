Украина будет использовать все виды оружия, чтоб освободить Крым – Данилов

Данилов: Вооруженные силы не испытывают оружие на чужой земле, а Крым – это Украина Фото: president.gov.ua

По его словам, Вооруженные силы Украины готовятся к деоккупации полуострова и будут делать все, чтобы вернуть контроль над ним.

"Мы будем использовать весь наш арсенал, который есть в наличии. И то новое оружие, которое делает наш оборонно-промышленный, обязательно будет применено. И безразлично: будет ли это Крым, или Донецкая, Луганская области", – заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что вопрос освобождения Крымского полуострова от агрессора – вопрос времени.

"Мне хочется, чтоб это было как можно скорее, но это зависит не только от нас", – сказал Данилов, упомянув недостаточную скорость поставки оружия от западных союзников.