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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуменюк о ситуации в Крыму: Происходит отмена курортного сезона из-за того, что в песочек играют взрослые мальчики. Но это краткосрочно

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СМИ сообщали в начале марта, что оккупанты обустраивают двойную линию окопов на севере Крымского полуострова
СМИ сообщали в начале марта, что оккупанты обустраивают двойную линию окопов на севере Крымского полуострова
Фото: gur.gov.ua (архив)

В оккупированном Крыму россияне постоянно перемещают технику и военные подразделения.

Об этом 20 апреля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".

По словам Гуменюк, оккупанты "действительно не испытывают покоя даже на такой отдаленной территории, как Крымский полуостров".

"Они понимают, что им постоянно нужно менять места дислокации именно потому, что эти сведения становятся нам доступными… Мы работаем над тем, чтобы именно та работа, которая предшествует активным действиям подразделений в продвижении, была результативной. То есть уничтожение запасов врага на расстоянии в тыловых районах – очень мощная подготовка к тем активным действиям, которые могут быть максимально результативными", – сказала глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины.

СМИ сообщали в начале марта, что оккупанты обустраивают двойную линию окопов на севере полуострова. Линии соединены траншеями, между ними заметны обустроенные позиции военной техники.

В ноябре 2022 года оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму начали строить укрепления по поручению президента РФ Владимира Путина. О том, что оккупанты строят фортификационные сооружения в Крыму, сообщал также Генштаб ВСУ.

Кроме того, по данным СМИ, российские оккупанты в Крыму вырыли почти 8 км окопов на пляжах возле Евпатории.

"Мы знаем, что [в Крыму] происходит отмена курортного сезона из-за того, что в песочек играют взрослые мальчики. Но это развлечение очень краткосрочное и совершенно бесполезное. Не нужное им", – прокомментировала Гуменюк.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

По данным украинской военной разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР Минобороны Украины. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, ВСУ, курорт, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация
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