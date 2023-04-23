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Евгений Киселев: Ощущение, что история про Крым перестала иметь такое значение для российского обывателя, как 10 лет назад. Не удивлюсь, если его утрата им по барабану

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Киселев: Не удивлюсь, если песня про "Крым наш" уже совершенно никого не заводит в РФ
Киселев: Не удивлюсь, если песня про "Крым наш" уже совершенно никого не заводит в РФ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Тема Крыма уже не является такой сакральной для граждан России, как это было сразу после оккупации украинского полуострова в 2014 году. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал политический обозреватель, телеведущий Евгений Киселев.

"У меня такое ощущение, что история про Крым перестала иметь такое значение и такую ценность для российского обывателя, которую она имела 10 лет назад. Я вот совершенно не удивлюсь, если провести там [в России] опрос общественного мнения, грамотно спросить людей об их отношении к возможной утрате Крыма, то выяснится, что им, в общем, по барабану. Вот прошла эта история про "Ура! Ура! Крым наш". Все, эта песня уже много раз спета. Как бывает со шлягерами, которые исполняются на всех площадках – от больших концертных залов до привокзальных ресторанчиков, – а потом раз – и перестают эту песню петь. Не удивлюсь, если окажется, что эта песня про "Крым наш" уже совершенно никого не заводит в Российской Федерации", – сказал Киселев.

Он подчеркнул, что если проводить такой опрос, многое будет зависеть от постановки вопроса. 

"Если придворные социологи пойдут и будут спрашивать у людей: "Как вы относитесь к возможной потере Крыма?" – они, конечно, скажут: "Отрицательно". А если как-то построить открытый вопрос, скажем, попросить их перечислить возможные последствия окончания войны против Украины, которых они опасаются, не удивлюсь, если потеря Крыма там вообще не будет упомянута", – отметил телеведущий. 

Он рассказал, что в 1990-х годах подобные опросы проводили в России по поводу расширения НАТО. Когда россиян спрашивали "в лоб", опасаются ли они расширения НАТО на восток, они отвечали утвердительно.

"А когда те же социологи просили перечислить главные страхи, что тревожит в будущем, ни один человек (там к нулю стремилось количество) не вспомнил, что они могут бояться расширения НАТО на восток", – сказал Киселев.

Гордон спросил, как президент России Владимир Путин объяснит россиянам потерю Крыма. Киселев предположил, что "он что-нибудь такое словесное вывернет, что мы здесь с вами все попадаем". 

"Путин скажет: "Из гуманитарных соображений ушли. Чтобы предотвратить геноцид русских в Крыму, избежать кровопролития". Или что-нибудь еще. Придумают ему формулировку", – сказал Киселев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексию полуострова Россией не признают Украина и большинство других стран. 

24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что Украина может освободить Крым уже летом 2023 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, Евгений Киселев, аннексия
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