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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Посол Китая во Франции поставил под сомнение принадлежность Крыма Украине. Украинский посол ответил

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Омельченко: Либо есть явные проблемы с географией, либо заявления посла не согласуются с позицией столицы Китая
Омельченко: Либо есть явные проблемы с географией, либо заявления посла не согласуются с позицией столицы Китая
Фото: Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції / Facebook

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко раскритиковал заявления китайского посла в Париже Лу Шайе, который поставил под сомнение принадлежность Крыма Украине.

Китайский дипломат в эфире канала LCI 21 апреля на вопрос о принадлежности Крыма заявил, что "это зависит от того, как вы воспринимаете эту проблему",.

"Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Именно [Никита] Хрущев предложил Крым Украине во времена Советского Союза", – заявил Лу Шайе, повторив при этом нарративы российской пропаганды.

Кроме этого, он отрицал суверенитет постсоветских стран. По мнению дипломата, страны бывшего СССР "не имеют действенного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран".

Омельченко в Twitter ответил на заявление посла о Крыме.

"Либо есть явные проблемы с географией, либо подобные заявления не согласуются с позицией столицы Китая "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН". Контрольный вопрос "Кому принадлежит Крым?" раскрывается, как обычно. В следующий раз неплохо было бы расширить: "Кому принадлежит Владивосток?" Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина. Советской империи больше нет. История движется вперед", – написал украинский дипломат.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Китай с начала полномасштабного нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.

Теги: Крым, Китай, Франция, оккупация, война России против Украины, Вадим Омельченко
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