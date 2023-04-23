Посол Китая во Франции поставил под сомнение принадлежность Крыма Украине. Украинский посол ответил

Китайский дипломат в эфире канала LCI 21 апреля на вопрос о принадлежности Крыма заявил, что "это зависит от того, как вы воспринимаете эту проблему",.
"Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Именно [Никита] Хрущев предложил Крым Украине во времена Советского Союза", – заявил Лу Шайе, повторив при этом нарративы российской пропаганды.
Кроме этого, он отрицал суверенитет постсоветских стран. По мнению дипломата, страны бывшего СССР "не имеют действенного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран".
Омельченко в Twitter ответил на заявление посла о Крыме.
"Либо есть явные проблемы с географией, либо подобные заявления не согласуются с позицией столицы Китая "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН". Контрольный вопрос "Кому принадлежит Крым?" раскрывается, как обычно. В следующий раз неплохо было бы расширить: "Кому принадлежит Владивосток?" Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина. Советской империи больше нет. История движется вперед", – написал украинский дипломат.
Question test "A qui appartient la Crimée?" est révélatrice comme d’habitude.— Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) April 22, 2023
La prochaine fois ça sera bien d’étendre "à qui appartient Vladivostok?".
Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. La Crimée c'est l'Ukraine.
L'empire soviétique n'existe plus. L'histoire avance.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Китай с начала полномасштабного нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.