Посол Китая во Франции поставил под сомнение принадлежность Крыма Украине. Украинский посол ответил

Омельченко: Либо есть явные проблемы с географией, либо заявления посла не согласуются с позицией столицы Китая Фото: Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції / Facebook

Китайский дипломат в эфире канала LCI 21 апреля на вопрос о принадлежности Крыма заявил, что "это зависит от того, как вы воспринимаете эту проблему",.

"Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Именно [Никита] Хрущев предложил Крым Украине во времена Советского Союза", – заявил Лу Шайе, повторив при этом нарративы российской пропаганды.

Кроме этого, он отрицал суверенитет постсоветских стран. По мнению дипломата, страны бывшего СССР "не имеют действенного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран".

Омельченко в Twitter ответил на заявление посла о Крыме.

"Либо есть явные проблемы с географией, либо подобные заявления не согласуются с позицией столицы Китая "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН". Контрольный вопрос "Кому принадлежит Крым?" раскрывается, как обычно. В следующий раз неплохо было бы расширить: "Кому принадлежит Владивосток?" Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина. Советской империи больше нет. История движется вперед", – написал украинский дипломат.