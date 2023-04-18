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Макрон хочет с помощью Китая устроить переговоры между Украиной и РФ этим летом – Bloomberg

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Макрон хочет устроить переговоры Украины и России, пишут СМИ
Макрон хочет устроить переговоры Украины и России, пишут СМИ
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники 18 апреля.

Предлагаемая Макроном стратегия предусматривает, что переговоры могут состояться уже летом 2023 года, говорится в публикации. Он поручил своему советнику по вопросам внешней политики Эммануэлю Бонне начать работу с главой китайской дипломатии Ван И над созданием структуры, которая может стать основой для этих переговоров.

Неясно, имеет ли Макрон поддержку своего плана со стороны союзников, отмечает издание. Многие страны отвергли предложения о прекращении огня, которое позволило бы РФ закрепиться на оккупированных территориях, пишет Bloomberg.

Представитель администрации Макрона подтвердил, что Бонне планирует поговорить с Ван И, но отказался комментировать детали. Он добавил, что союзники Франции были проинформированы о любых инициативах Парижа. Министерство иностранных дел Китая заявило, что не знает об источнике информации и "трудно проверить ее достоверность".

Отмечается, что во время недавнего визита в Пекин Макрон не смог убедить лидера КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В интервью CNN, которое вышло в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Украина, Китай, Франция, переговоры, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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