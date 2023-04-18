Макрон хочет с помощью Китая устроить переговоры между Украиной и РФ этим летом – Bloomberg

Предлагаемая Макроном стратегия предусматривает, что переговоры могут состояться уже летом 2023 года, говорится в публикации. Он поручил своему советнику по вопросам внешней политики Эммануэлю Бонне начать работу с главой китайской дипломатии Ван И над созданием структуры, которая может стать основой для этих переговоров.
Неясно, имеет ли Макрон поддержку своего плана со стороны союзников, отмечает издание. Многие страны отвергли предложения о прекращении огня, которое позволило бы РФ закрепиться на оккупированных территориях, пишет Bloomberg.
Представитель администрации Макрона подтвердил, что Бонне планирует поговорить с Ван И, но отказался комментировать детали. Он добавил, что союзники Франции были проинформированы о любых инициативах Парижа. Министерство иностранных дел Китая заявило, что не знает об источнике информации и "трудно проверить ее достоверность".
Отмечается, что во время недавнего визита в Пекин Макрон не смог убедить лидера КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В интервью CNN, которое вышло в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.