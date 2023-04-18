Макрон хочет с помощью Китая устроить переговоры между Украиной и РФ этим летом – Bloomberg

Предлагаемая Макроном стратегия предусматривает, что переговоры могут состояться уже летом 2023 года, говорится в публикации. Он поручил своему советнику по вопросам внешней политики Эммануэлю Бонне начать работу с главой китайской дипломатии Ван И над созданием структуры, которая может стать основой для этих переговоров.

Неясно, имеет ли Макрон поддержку своего плана со стороны союзников, отмечает издание. Многие страны отвергли предложения о прекращении огня, которое позволило бы РФ закрепиться на оккупированных территориях, пишет Bloomberg.

Представитель администрации Макрона подтвердил, что Бонне планирует поговорить с Ван И, но отказался комментировать детали. Он добавил, что союзники Франции были проинформированы о любых инициативах Парижа. Министерство иностранных дел Китая заявило, что не знает об источнике информации и "трудно проверить ее достоверность".

Отмечается, что во время недавнего визита в Пекин Макрон не смог убедить лидера КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.