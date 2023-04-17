Президент Бразилии заявил, что США и ЕС должны прекратить "поощрять" войну в Украине

Да Силва заявил, что в последние месяцы он представил это предложение президентам США Джо Байдену и Франции Эммануэлю Макрону, а также канцлеру Германии Олафу Шольцу.

"Только те, кто не защищает войну, могут создать комиссию стран и обсудить ее окончание. Нужно набраться терпения, чтобы поговорить с президентом России [Владимиром Путиным] и с президентом Украины [Владимиром Зеленским], но необходимо убедить страны, поставляющие оружие и поощряющие войну, прекратить", – сказал президент Бразилии.

Он также заявил, что Китай играет, "возможно, самую важную роль" в переговорах, однако он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Европейский союз "должны прекратить поощрять войну и начать говорить о мире". Только так, продолжил да Силва, можно будет "убедить Путина и Зеленского, что мир интересует весь мир, а война пока что интересует только их".